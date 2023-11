La Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao reúne en esta jornada de nuevo a empresas, comunidad portuaria y administraciones en la tercera edición de las Jornadas Puerto-Empresa que esta mañana se han inaugurado en el CIS de A Cabana.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, acompañado de la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ha sido el encargado de inaugurar el encuentro en un acto en el que también han intervenido el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, y el presidente de la Autoridad Portuaria, Francisco Barea. En esta edición, las jornadas se centran en la Descarbonización del sistema energético desde sus diferentes vertientes. La normativa, la eólica offshore, el papel del hidrógeno, el amoniaco y el metanol verde en el sistema energético o el almacenamiento son algunos de los temas que se debatirán a lo largo de la jornada. Un evento en el que, a través de distintas mesas, se pretende analizar los retos y también las oportunidades que se presentan en el nuevo escenario en el que es fundamental la colaboración de administraciones y empresas.

A esas oportunidades se refirió Francisco Barea, que reclamó el compromiso de todos y reivindicó al Gobierno central la necesidad de dar certezas ante la inseguridad jurídica que vive el tejido empresarial para garantizar que las inversiones se queden en Galicia. El presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao garantizó la implicación del puerto en el camino a la descarbonización en el siguiente discurso: “Como presidente de la Autoridad Portuaria es para mí un día especialmente significativo. Lo es porque un año más, y son ya tres, nos reunimos en este acto que como dije ya en otras ocasiones, pone de relieve la importancia de unirnos y trabajar de forma coordinada. No me cansaré de insistir en que solo así conseguiremos recorrer un camino, no exento de dificultades, pero que sin duda lograremos sortear entre todos para llegar a la meta que nos proponemos. La meta de la sostenibilidad, el desarrollo económico y social y el impulso de Ferrolterra y de toda Galicia como tierra de oportunidades. Su asistencia a estas jornadas demuestra la implicación de las empresas y de toda la comunidad portuaria y el compromiso de la Xunta y el Concello de Ferrol por allanar ese camino"- También añadió que "a lo largo del día de hoy se profundizará en el gran reto que tenemos por delante, el de la Descarbonización del sistema energético. No va a ser una travesía fácil, pero estamos preparados para llegar a buen puerto. Lo estamos si, insisto una vez más, todos y todas remamos en la misma dirección. El horizonte ya está marcado por la Unión Europea: 2030. No es por lo tanto una declaración intenciones sino una realidad que tenemos que afrontar. Una realidad en la que los puertos somos conscientes de que jugamos un papel fundamental. En ese sentido en la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao trabajamos para ser ese Faro de la Energía Verde que Galicia necesita".

Barea Paz añadió que "Somos un puerto eminentemente energético y el objetivo es seguir siendo un referente también en el futuro. Hemos visto como empresas que se asientan en nuestro ámbito portuario han sufrido y siguen sufriendo las consecuencias de esa transición energética que, desde algunas instituciones, se nos ha impuesto de una forma acelerada". Según el presidente de la Autoridad Portuaria, "se nos ha planteado un futuro lleno de incertidumbre que es necesario despejar con certezas, con seguridad jurídica, con un apoyo decisivo a los nuevos proyectos. Esas certezas son imprescindibles para no perder las oportunidades que se nos abren. No podemos permitirnos dejarlas escapar. En la Autoridad Portuaria contarán siempre con un aliado para alcanzar ese objetivo de la descarbonización. Estamos dispuestos a pelear porque esas oportunidades se queden en Galicia. Para ello ponemos y pondremos todo lo que esté en nuestra mano. Desarrollamos proyectos para el autoabastecimiento de la comunidad portuaria". Asimismo, añadió que "apostamos decididamente, como saben, por la intermodalidad, fundamental, en este proceso de descarbonización". Pero eso no puede quedar restringido a un ferrocarril entre los puertos interior y exterior de Ferrol. Ponemos a disposición de las empresas suelo e infraestructuras para desarrollar un ecosistema que impulse el desarrollo de la industria de renovables en Galicia. Contamos con el apoyo decidido del gobierno gallego para acelerar, en la medida de sus competencias, todos aquellos proyectos de energías renovables que se nos presentan: metanol, hidrógeno verde, eólica marina… Proyectos estratégicos que pueden consolidarnos como referente en ese proceso de descarbonización. Proyectos reales que necesitan de compromisos reales. Y esos compromisos es lo que reivindicamos", asveró. El responsable del ente portuario destacó que "el tejido empresarial vive sumido en un escenario de inseguridad jurídica que es necesario despejar. El actual contexto geopolítico no ayuda, por eso es más necesaria que nunca, la implicación estatal. Agilizar los procesos burocráticos, simplificar las normativas, garantizar la financiación y, sobre todo, la continuidad. La continuidad de las empresas que quieren asentarse en el litoral. La continuidad de los proyectos de renovables ya proyectados. La continuidad de las inversiones ya realizadas y las que están por llegar. No podemos proyectar el miedo a invertir en Ferrolterra, en Galicia. Necesitamos estabilidad, fondos y garantías de que los proyectos tendrán un futuro en lugar de amenazas de paralización en los tribunales", añadió.

Barea explicó que el objetivo de las jornadas es el de analizar el marco regulatorio al que nos enfrentamos. "Comprobaremos, lo que los que estamos aquí ya sabemos: que tenemos talento, recursos y proyectos de futuro que pueden convertir a Ferrolterra, y por lo tanto a Galicia, en un polo industrial de energías renovables. Apostemos por ello". También pidió "apostar por aprovechar las oportunidades que se nos abren, como veremos en estas jornadas, en el camino de la descarbonización y apostemos por consolidarnos como líderes en eólica marina, por dar un marco estable a las empresas que han pagado el precio de la acelerada transición energética, por situar a Ferrol en el mapa de la intermodalidad".

Barea Paz insistió en que desde la Autoridad Portuaria "estamos dispuestos a luchar para que haya un ferrocarril digno para pasajeros y mercancías, y no consentiremos, que nos dejen fuera de lo que será el futuro del movimiento de las mercancías: el corredor atlántico".

El presidente de la APFS concluyó destacando que "las jornadas se organizan con el ánimo de construir una Galicia con futuro, con la decidida implicación del puerto como polo industrial, con el apoyo de las administraciones aquí representadas y, por supuesto, con la implicación decidida del tejido empresarial y por ello espero que este encuentro ayude a visualizar ese camino de oportunidades que se abre ante nosotros.”