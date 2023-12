La fragata Méndez Núñez intercepta más de 30 buques rusos en el Mediterráneo oriental

La fragata española Méndez Núñez ha investigado un total de 10.228 barcos durante los 127 días que ha permanecido integrada en la misión de disuasión de la OTAN en el Mediterráneo oriental, de los que 31 eran buques rusos (14 de guerra y el resto mercantes).



Con una dotación de 229 personas, 48 de ellas mujeres, esta fragata de la clase F-100 está encuadrada desde el pasado 18 de agosto en la misión Noble Shield de la Alianza Atlántica, que finalizará el próximo día 22.



La ministra de Defensa, Margarita Robles, acompañada del jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad), almirante general Teodoro López Calderón; y del jefe del Mando de Operaciones, el teniente general Francisco Braco, ha visitado este lunes el barco mientras se encontraba navegando a 15 kilómetros de la costa de Málaga rumbo a su base en el Arsenal Militar de Ferrol.



Mostrar presencia sin generar malentendidos



El comandante de la embarcación, el capitán de fragata David Díaz- Caneja, ha explicado que en estos cuatro meses encuadrada en la Agrupación Permanente de la OTAN número 2 se han cumplido los objetivos de la misión: máxima presencia y vigilancia activa reforzada sobre barcos rusos sin escalar la situación.



Durante los 127 días fuera de su base (96 en el mar y 31 en puerto), la embarcación española ha cubierto un total de 31.900 millas náuticas (59.080 kilómetros) y ha investigado un centenar de buques diariamente.



Cuando se detecta un barco ruso se sigue un procedimiento establecido que fija una distancia de seguridad: dos millas naúticas (unos 3,6 kilómetros) es el límite máximo de aproximación, que nunca se rompe. Y se inicia una labor de vigilancia que en ningún caso ha superado las 24 horas durante esta misión.



En estos casos se respeta el reglamento que rige para evitar abordajes en el mar. “Mostramos nuestra presencia pero no generamos malentendidos. No se establece ningún tipo de comunicación con los barcos rusos”, ha precisado el comandante de la fragata, quien ha asegurado que en todos estos meses no ha habido ningún problema.



“La labor de disuasión funciona”, ha asegurado la ministra, que se ha dirigido a la dotación para agradecerles su trabajo: “una vez más, la Armada Española ha estado a la altura”, ha dicho.



Preparados para actuar en escenarios de alta intensidad



Las agrupaciones navales permanentes son las fuerzas que proporcionan una presencia marítima permanente a la OTAN, y son las primeras que se activan, incluso antes de que se declare una crisis. España participa desde 2023.



“Estamos preparados para actuar en escenarios de alta intensidad por si hiciera falta”, ha subrayado el capitán de fragata.



Durante estos cuatro meses la Méndez Núñez ha sido, junto con el buque de mando, la unidad que más tiempo ha permanecido en este semestre, demostrando el compromiso de España con la OTAN.



En su despliegue, ha estado integrada con unidades del Reino Unido, Turquía, Italia, Francia, Grecia, Dinamarca y con el buque de aprovisionamiento de combate español Patiño.



Acción psicológica: un 10% de la dotación la ha requerido



La Armada ha puesto en marcha un proyecto piloto de servicio psicológico en unidades embarcadas durante más de tres meses, con el que se trata de prevenir conductas “desadaptadas” y promocionar conductas adecuadas, ha señalado la capitán psicóloga Pilar Godoy.



El psicólogo embarca los últimos 20 días de misión. Se fomenta la estabilidad emocional, la cohesión grupal y la resilencia, un aspecto fundamental y también se trabaja con las familias.



Estar lejos de la familia durante mucho tiempo es lo que más afecta a la estabilidad emocional de los militares embarcados: un 10 % de la dotación de la Méndez Núñez ha requerido de este servicio.



El Jemad ha señalado que ya antes de la pandemia se había detectado que el tiempo máximo operando en el mar es de 6 meses y el óptimo de cuatro.