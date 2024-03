Floristas en la Semana Santa de Ferrol: el "orgullo" de adornar los tronos de la Pasión

¿Qué sería de la Semana Santa sin las manos que disponen las flores en los tronos antes de salir a las calles? Ellas y ellos forman parte del engranaje de las procesiones y su trabajo, muchas veces invisible, es fundamental para que las imágenes luzcan durante estos días en los barrios de Ferrol. No es una tarea sencilla y tampoco se ciñe a estas fechas, puesto que la planificación de los diseños y los pedidos de flor se remontan meses atrás.

Patricia Serantes, desde la floristería La Ilusión, recuerda que cuando su suegra empezó a colaborar con la Cofradía de Dolores en los noventa ni siquiera se cobraba, sino que era un trabajo voluntario. Ahora es ella la encargada de cuajar de flores los tronos de la Amargura, la Esperanza, la Piedad, el Cristo de la Misericordia, la Virgen de Dolores y el de San Juan Evangelista en el Santo Encuentro.

La ayudan otras floristas a las que llama "y se hace más llevadero", pero las horas de trabajo no son pocas para pinchar en las esponjas cientos de flores. "La Esperanza lleva unas 600 rosas, mientras que la Amargura y la Piedad llevan 100 antirrhinum, 80 anthurium y 400 rosas, además de los verdes", detalla, anticipando que será esta la primera vez que haga el Cristo, con 1.700 rosas rojas para su emblemática montaña.

Miles de flores

Para la Dolorosa, Patricia idea un "trabajo más especial, combinando rosas con orquídeas para que sea más llamativo porque es la titular de la cofradía y además la patrona del comercio de Ferrol, nuestra patrona", valora. Además, en su caso, además del color de las flores, que corresponde a la liturgia, es importante la colocación y la propia caída: "Cuando haces un trabajo triste porque Cristo ha muerto, va siempre como hacia abajo, la flor va como llorando", explica.

Virgen de Dolores en 2023 | Jorge Meis

"Y con el movimiento del paso del trono se van moviendo, como las lágrimas que van cayendo... No me gusta que la flor sea estática porque la concibo como un acompañamiento de la imagen", ahonda, recociendo que las noches que se avecinan son largas. "El Jueves Santo, entre que se recogen y se cambian los tronos, esperando a que desmonten, te pueden dar las cinco de la manaña cuando empiezas, y a las 11.00 tiene que estar en Encuentro saliendo", valora con optimismo, reconociendo que "hay que darle caña, mucho café, y torar para adelante".

Otras de las veteranas en la Semana Santa de Ferrol son las profesionales de La Florista del Castillo, puesto que ya Maruja Lista, su abuela, hacía adornos para las cofradías. En su caso, llevan más de dos décadas sembrando de flores los impresionantes tronos de las Angustias. "Es un trabajo ingente y organizado para completar los ocho pasos, uno de ellos el más largo, necesitando planificación milimetrada y una gran cantidad de flor", confiesan.

Así, la Virgen de las Angustias lleva más de 3.000 flores, pero el Cristo de la Agonía todavía lleva más. "Vamos ágiles porque ya son muchos años y conocemos los tronos aunque quieras hacer pequeñas variaciones, así que los hacemos el día anterior de la salida", afirman. Desde la floristería indican que esta vez ha sido especialmente complicado conseguir la flor de temporada al coincidir con Las Fallas y también con el Día del Padre, teniendo "que reservar los colores con mucha antelación porque puedes variar en eso y necesitas también que estén en su punto de frescor".

Reparto de ramilletes en el Santuario de las Angustias | Jorge Meis

En su caso, quizás es lo más importante, puesto que la cofradía pone a disposición las flores de sus tronos el Sábado Santo para las personas que quieran un ramillete a cambio de un donativo para el refugio Pardo de Atín. "Por eso procuramos que sea superfresca la flor, para que la gente se la pueda llevar y les dure; ideamos un sistema especial para que cojan agua y no la suelten en bandejas buscando que mantenga tanto en los tronos como en los días posteriores", trasladan las floristas.

Daniel Rodríguez, de Buxo, trabaja con la Merced en los pasos de Nuestra Señora de los Cautivos, el Cristo Redentor y este año el nuevo trono del Padre Jesús de la Humildad en el Beso de Judas. En su caso, son los cofrades los que trasladan algunas ideas, pero siempre dejándose asesorar por ellos. Invierten unas cinco horas en realizar cada adorno y admite que, "como ferrolano, es una ilusión muy grande participar de la Semana Santa, sobre todo porque mi hija y mis nietos procesionan; pero también porque con la gente de la cofradía es muy fácil trabajar y te encuentras muy a gusto".

En la floristería Alba se encargan de los trabajos florales de rosas rojas que resaltan la Pasión en la Hermandad del Santo Entierro. No solo de las flores que acompañan al Cristo en la Santa Urna, sino también de la decoración del túmulo que desde el Miércoles Santo queda instalado en San Julián. Por su parte, Fina Gutiérrez, de Bambú, lleva varios años trabajando cuatro de los pasos de la Soledad: Ecce Homo, San Pedro, María Magdalena y la propia Virgen titular, mientras el resto los realizan voluntarios de la hermandad de Ferrol Vello.

La Cautiva en 2023 | Jorge Meis

"Es gente increíble, cada vez que vengo tienen todo a punto y están organizados", aplaude Fina, reconociendo que cuando empezó hace unos seis años "lo veía muy difícil, pero ellos confiaron en mí y me asesoraron, sobre todo para sujetar la flor y que no caiga". Para ella es "mucho trabajo, pero se trata de uno de los que más me gusta hacer porque es muy distinto", afirmando también que "nos sentimos muy orgullosos de poner nuestra parte en el evento más importante que tiene Ferrol".

El Ecce Homo en 2023 | Daniel Alexandre

En esta misma línea, Patricia Serantes aplaude que los trabajos florales han sido parte del éxito de la Semana de Pasión, que ha ido evolucionando, confesando que, si finalmente llueve, "aunque sé que cobro igual, estoy triste porque no lo ven... Si no luce, si ese trono no baila, si las orquídeas no se abanean con el paso de los portadores... Es frustrante". ¿Y qué le parece a ella que muchas de las flores acaben en las tumbas de los seres queridos? "Tienen una carga sentimental muy grande. Yo misma, un año que hice una promesa, cuando estaba subida al trono de la Esperanza, le junté una rosa en los labios y se la di a una persona que estaba malita. Esa flor es de ellos y no está en ningún sitio mejor que con sus seres queridos", concluye.