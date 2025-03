La final nacional de la First Lego League del sábado en Ferrol lleva a los ganadores al mundial en Houston

La gran final nacional de la First Lego League, el concurso de alcance internacional que llegó a la ciudad hace alrededor de diez años de la mano de un equipo docente de la Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol –EPEF–, se celebrará por primera vez, este sábado, en el Campus Industrial y el pabellón de Esteiro. En el encuentro competirán un total de 56 equipos de la categoría FLL Challenge, de 10 a 16 años procedentes de distintos puntos de España, que se jugarán un pase a la siguiente fase en Houston, Texas.



Después de haber acogido la fase autonómica el pasado mes de febrero, las aulas de la Escola Universitaria de Deseño Industrial –EUDI– y las de la Facultade de Humanidades e Documentación volverán a ser el escenario de las presentaciones de los Proyectos de Innovación. Asimismo, los más de 700 jóvenes que congregará la cita también se retarán en el Juego del Robot, una prueba que se disputará en el pabellón de Esteiro, mientras que la entrega de premios tendrá lugar, en horario de tarde, en el Auditorio de Ferrol.



Esta jornada organizada por la Universidade da Coruña –UDC– y la asociación Ingenier@Soy, en colaboración con el Concello, la Diputación y la Xunta, abarcará desde las 9.00 hasta las 20.30 horas. Se trata de un evento coordinado por el profesor de la EPEF, José Antonio Becerra Permuy, que podrá seguirse en directo a través del canal de YouTube de la First Lego League Galicia.



De la misma manera que ocurrió en la fase a nivel gallego, la cita se posibilita gracias a la colaboración de más de 160 voluntarios y voluntarias, la mayoría personal docente, investigador y alumnado de la UDC, que se compromete anualmente con este proyecto por su interés educativo, tanto en relación con las materias STEM como con valores como el trabajo grupal.



Los dos equipos ganadores se desplazarán al World Festival First Lego League, que se celebrará del 16 al 19 de abril en The George R. Brown Convention Center de Houston. Sin embargo, estos no serán los únicos en viajar a través de esta iniciativa, ya que aquellos que obtengan el primer y segundo premio a los Valores First, al Proyecto de Innovación, al Diseño del Robot y al Comportamiento del Robot participarán en otros eventos internacionales llamados Open First Lego League, que se desarrollarán, entre los meses de mayo y julio, en Grecia, Ciudad del Cabo, California, Massachusetts, Florida y Sídney.



En el encuentro de este sábado, Galicia estará representada por los equipos que resultaron ganadores en la anterior convocatoria a nivel autonómico: Captioma Elementals, de la Academia Captioma Galicia de Ourense, y Mega Builder Team, del Centro de Formación Mega de Ribeira. No obstante, además de estos concursantes de la categoría FLL Challenge, la cita de nivel nacional también contará, aunque no competirán en el certamen, con integrantes de la FLL Explorer, de 6 a 9 años, con Monta y Aquabots, de Gazapo Xestión de Narón, y Clam Trouleiro, del CEIP da Barqueira de Cerdido.



Competición

La First Lego League es un programa de nivel internacional en el que participan alumnos de entre 4 y 16 años, divididos en tres categorías, que deben resolver problemas relacionados con el mundo real como el reciclaje, la educación o las energías renovables. Este año la competición lleva el sobrenombre de “Submerged”, debido a la temática de los fondos marinos.



En España, la impulsora de esta iniciativa exportada de EEUU es la asociación Ingenier@Soy, en colaboración con el 20% de las universidades españolas, parques tecnológicos y entidades de promoción de la innovación, así como con el apoyo de distintos miembros del sector empresarial. Los equipos resolverán el desafío a través de dos pruebas, el Proyecto de Innovación y el Juego del Robot, en las que además se evaluará la integración de los valores First Lego.