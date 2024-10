A Festalent continúa cunha sección virtual na que se poden solicitar entrevistas

A Feira de Empresas e Talento Festalent, que organiza o Campus Industrial de Ferrol, celebrouse onte en Esteiro, coa participación de máis de 40 empresas e institucións que instalaron os seus postos informativos. Estas seguirán formando parte da iniciativa até o vindeiro martes 15, aínda que xa de xeito virtual a través dunha aplicación.



O acto de inauguración contou coa intervención do director do Campus, Marcos Míguez, que agradeceu a resposta das empresas, en particular “neste caso, polo chamamento que foi bastante exprés”, indicou. Ademais, sobre o selo de especialización que posúe esta área universitaria sinalou que “unha das nosas características é a relación co sector industrial, especialmente da comarca”.



Neste sentido, coincidiu con Martina Aneiros, delegada territorial da Xunta, que remarcou a pertinencia de aliñar as necesidades do ámbito empresarial coas aspiracións dos estudantes, “creando sinerxias que beneficiarán a toda a sociedade”.



Continuando coas declaracións do director, este valorou o labor das “institucións como os colexios profesionais, os clústers sectoriais e asociacións de empresas”, que colaboraron nas charlas, mesas redondas e talleres que se ofreceron, en paralelo á Festalent, no Campus ferrolán.

A actividade continúa na sección virtual, á que se pode acceder a través deste enlace. Os participantes poderán subir os seus currículos, ver ofertas de prácticas e emprego, así como solicitar entrevistas coas máis de 40 empresas implicadas.