Ferrolterra, talismán para los Mestre Mateo: "Rapa", Javier Gutiérrez y "Prefiro condenarme" entre los finalistas

Susana Sampedro y David Machado anunciaron en la mañana de este jueves a los finalistas de la vigésimo tercera edición de los Premios Mestre Mateo en un acto celebrado en el Pazo da Deputación de Pontevedra, donde quedó patente que Ferrolterra no solo es un maravilloso plató para el audiovisual, sino que también juega el papel de talismán.

No en vano, la serie "Rapa", grabada en las comarcas y cuya tercera y última temporada tuvo Navantia como escenario principal, acapara 18 candidaturas, siendo la más votada por los miembros de la Academia Galega do Audiovisual de cara a la gala de entrega, que se celebrará en Lalín el 15 de marzo.

La serie producida por Portocabo y emitida en Movistar+ Plus opta a ser la mejor de televisión y ha colado a siete de sus actores como finalistas: Mónica López, Javier Cámara e Dario Loureiro en la categoría de protagonistas y Sheyla Fariña, Adrian Ríos, Diego Anido y Miguel de Lira en reparto. Asimismo, optan a recoger la estatuilla por la dirección, el guion, dirección de producción, dirección de fotografía, dirección de arte, montaje, maquillaje y peluquería, vestuario y mejor sonido.

Por su lado, "Prefiro condenarme", la película de Margarita Ledo basada en la historia real de una mariscadora de la ría de Ferrol, filmada también en la ciudad naval y la comarca, opta a llevarse el Mestre Mateo al Mellor documental, Mellor guión (de la propia Ledo y la eumesa Eva Veiga), Mellor dirección de produción y Mellor dirección de fotografía.

Por si fuera poco, uno de los actores más premiados, el ferrolano Javier Gutiérrez, también es finalista en la categoría de intérprete masculino protagonista por "Honeymoon", y un videoclip de la cantante Sabela, originaria de As Pontes, "Hi, my love", opta a ser reconocido en la noche del audiovisual gallego.