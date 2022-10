Ferrolterra incorpora el sistema XIDE que dirige a los pacientes al servicio que necesita

El Área Sanitaria de Ferrol contará a partir de este mes con la implantación del programa XIDE –Xestión da Demanda en Equipo– que permitirá liberar al médico de familia de consultas que no son estrictamente de su área, distribuyendo a los pacientes a otros servicios como enfermería, matrona, farmacia, fisioterapia, trabajo social o personal administrativo, según corresponda.

La Consellería de Sanidade implantará de forma inmediata este sistema en los centros de salud de esta Área, lo que permitirá “potenciar outras categorías profesionais do Sergas e sacar da mesa do médico tarefas para as que non é preciso”, informan.

En la zona de Ferrol contará con el sistema XIDE el servicio de atención primaria del Fontenla Maristany, incluyendo el consultorio de Manuel Comellas, a partir del próximo martes; los centros de salud de Fene, A Capela y Maniños, desde el día 19; el centro de salud de Caranza, el día 20; Monfero, el 21; Serantes, desde el día 24; Cedeira, desde el 25 de octubre; el centro de salud de Cabanas, a partir del día 25; y Ares y Mugardos, desde el 26 de este mes.

El XIDE tiene registrados casi 700 motivos de consulta, identificados y perfilados por un grupo multidisciplinar de profesionales que diseñó el sistema y sigue perfeccionándolo a medida que avanza en su uso.

El procesamiento de esa información indica al administrativo hacia qué profesional debe derivarse cada paciente.

Con este sistema se consigue que el médico de familia no tenga que centralizar todas las consultas y a él llegaría solo el 52%, repartiendo las restantes entre los demás profesionales especializados.

Este sistema es posible, explican desde la Consellería de Sanidade, debido al trabajo previo realizado en el seno del Consello Técnico de Atención Primaria y a la implantación del modelo de agendas de calidad, para planificar mejor el trabajo. También facilitará el desarrollo de los Planes Locales de Salud.