Ferrolterra, lienzo mundial del "street art"

El paso de la clandestinidad a la exhibición pública del arte urbano en la comarca guarda una estrecha relación con el posicionamiento que sobre esta corriente artística han ido manteniendo desde diferentes administraciones y organizaciones. En esta zona, sin duda, Canido y sus Meninas han sido los principales precursores de lo que muchos califican como un auténtico fenómeno cultural. También concellos como el de As Pontes han apostado fuerte por el arte urbano, dando color a las fachadas de sus edificios, aprovechando el saber hacer de grandes artistas, vinculados o no al mundo del grafitti. Tras estas primeras iniciativas surgidas ya desde 2008, llegarían otras más recientes como el festival Perla Mural Fest, de Fene, que ha iniciado su recorrido de una forma que no se intuía ni en sueños, logrando eclipsar todo lo que se había hecho hasta la fecha, que no ha sido poco.



Primero en Canido



Eduardo Hermida, el principal acicate del certamen Meninas de Canido desde hace casi dos décadas, tiene claro que algo está sucediendo en torno al arte urbano.

“Para mí lo que está pasando hoy en día es un fenómeno alucinante”, asevera.

Así recuerda que algo que “empezó de una forma totalmente crítica hacia el estado de abandono del barrio se ha convertido en algo extraordinario".

Hermida cree firmemente que "nos estamos convirtiendo en una zona privilegiada y tenemos en la comarca a alguno de los mejores muralistas del mundo, desde luego, no sé si en otra parte del planeta puede haber una confluencia de astros como el que se ha dado aquí la verdad, yo mismo me sorprendo cada día con lo conseguido”, afirma.



Hermida también hace referencia al “caso de Fene” y señala lo asombroso que resulta que “con solo dos años de existencia han sido capaces de exhibir ese grandísimo nivel, resulta increíble... nosotros mismos, con Meninas, y dentro de nuestra humildad, hemos sido capaces de hacer lo todo lo que hemos hecho con los pocos medios de los que disponemos”. Así, recuerda que en la pasada edición han sido capaces de traer a Canido “a cuatro referentes mundiales, lo cierto es que no doy crédito a lo que ha pasado”, explica.





El lienzo pontés



Otro referente en la comarca del street art es, indudablemente, el concello de As Pontes con casi medio centenar de murales en sus calles. La concejala de Cultura pontesa, Lorena Tenreiro, explica que el primero de los 42 murales que hay se pintó en 2017 coincidiendo con la Feira do Grelo. Se trata del que hizo Dávila en la piscina municipal.

Así, la edila explica que “no solo se logró revitalizar diferentes espacios urbanos sino que también se consiguió promover la participación ciudadana a través del arte, ya que muchos de los murales los realizaron colectivos vecinales y entidades de la zona”.



La concejala también explica que lo que se ha hecho en la vila pontesa es un proyecto que trasciende al muralismo y que resulta muy diferente a otras iniciativas que se pueden ver por la zona.

“Hay murales de muralistas muy famosos pero también de artistas noveles de As Pontes, usuarias del Centro de Información á Muller o de Aspanaes, por ejemplo, así como alumnado de centros educativos del municipio”, indica.



La responsable de las políticas culturales también subraya que lo que se ha hecho en estos años “es un proyecto del que nos sentimos especialmente orgullosos, que ha convertido las calles del pueblo en un museo a cielo abierto donde conviven murales de artistas de prestigio internacional con obras de arte de nuestros vecinos y vecinas, conformando un conjunto que se ha traducido en un reclamo turístico y un motivo de orgullo para todos”, asevera.

La concejala sostiene que se trata de un proyecto del que se sienten especialmente orgullosos... que ha convertido las calles en un museo a cielo abierto



Una de estas referencias artísticas se convirtió en uno de los grandes iconos del arte urbano gallego gracias al saber hacer de Yoseba MP (Joseba Muruzábal) que supo captar como nadie la esencia de Carmen Corral, “Carmen da Depuradora”, una vecina del lugar que contaba entonces 95 años y que falleció el año pasado con 102 años de edad.



También ha sido muy destacado en cuanto a la repercusión que ha tenido el mural dedicado al bandolero Mamede Casanova (Toribio), que también fue distinguido por la plataforma Street Art Cities como uno de los mejores del mundo. La obra es fruto del esfuerzo del artista gallego Nove Noel y se realizó en el año 2021.





Expansión comarcal



Al margen de las tres referencias más destacadas en cuanto a repercusión, cabe citar que raro es el municipio de la comarca que no cuenta con algún ejemplo de arte urbano o muralismo y cada año surgen nuevas propuestas descentralizando este reclamo turístico en auge. Valdoviño, por ejemplo, dispone de varios repartidos por diferentes puntos de la localidad como A Frouxeira o el del Atios y el PAI así como el mural de Valentín Lamas en Pantín y uno dedicado a Rosalía entre otros. Cedeira también cuenta con numerosas referencias y desde el Concello también se ha apostado fuerte por esta vertiente cultural, con varios ejemplos por la villa como el homenaje a las mujeres del mar. Ortigueira se estrenó el pasado año en el stret art con su ya afamada “punkereteira”, que vio la luz la pasada edición del Festival del Mundo Celta. Otros concellos como Narón, Cerdido, Moeche, San Sadurniño, Neda o Mugardos, entre otros, exhiben sus propios murales.



Reclamo turístico



Se ha podido constatar en todo este tiempo que Ferrol tiene en las Meninas de Canido un reclamo más para captar la atención de posibles visitantes. Lo mismo ocurre con otras localidades de la zona como Fene, donde solo cuentan con seis murales, pero dos de ellos se han situado entre los mejores del mundo.

Excursiones escolares, conexiones con televisiones nacionales e internacionale, reportajes, la realidad de este municipio ha dado un giro de 360 grados debido a la gran repercusión que ha tenido el primer mural premiado el año pasado, un tirón que se incrementa este 2025 con el nuevo galardón.



En definitiva, el arte tiene tirón y aquella simiente que germinó en Canido hace casi dos décadas se ha extendido por toda la geografía comarcal con fuerza, viviendo un momento de máximo apogeo, que llama la atención de propios y extraños.

Fene, un caso digno de estudio

En la foto, el "Charanguista andino", creación ganadora del certamen que convoca anualmente la plataforma Street Art Cities

Lo acontecido en Fene con el Perla Mural Fest, un certamen que nació para rendir tributo a la extinta sala de fiestas Perla, merece mención aparte. Ninguno de sus promotores pudo imaginar en su día el éxito alcanzado, logrando un hito difícilmente superable como es que dos de los murales –de forma consecutiva en la edición de 2023 y en la de 2024– lograran situarse como los mejores del mundo, según las votaciones del afamado portal europeo Street Art Cities.

Hace solo unas semanas se conocía que debido a una serie de irregularidades en las votaciones el mural “El charanguista andino”, de Cristóbal Persona, pasaría del tercer puesto asignado inicialmente en el ránking mundial del citado portal a convertirse en el primero, logrando, por segundo año consecutivo, situar al municipio de Fene a la cabeza del street art mundial.