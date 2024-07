Ferrolterra alcanzó el récord de creación de sociedades en un mes de junio, con un total de 18

El pasado mes de junio fue el mejor de los últimos años en creación de empresas en la comarca de Ferrolterra. Los datos del último Boletín Oficial do Rexistro Mercantil –Borme– publicados ayer por el Instituto Galego de Estatística revelan un dato que, acompañado de otros que se han conocido en los días pasados, avalan el buen momento por el que atraviesa la economía local.



Así, en junio se constituyeron 18 sociedades, el mejor mes de los últimos tiempos. El año pasado, por ejemplo, se crearon 16, una más que en 2022 y dos más que 2021, en cualquiera de estos casos muy por encima que, lógicamente, el ejercicio de la pandemia (7) pero también que el inmediatamente anterior, 2019, con ocho empresas nuevas.



Además del número, la particularidad está en el reparto. Aunque es el concello de Narón el que lidera este capítulo, con seis en total, seguido de Ferrol, con cuatro, cerca de la mitad, es decir, las ocho restantes, se han repartido en otros tantos municipios. Así, hay nuevas sociedades en los concellos de Cabanas y As Pontes, en lo que tiene que ver con la comarca del Eume, y también en Ares, Fene, Moeche, Neda, San Sadurniño y Valdoviño en la comarca de Ferrol. Donde no ha habido nuevas altas es en los cuatro concellos del Ortegal, donde no se ha registrado ninguna nueva empresa.



Proyección

Con los datos cerrados de la primera mitad del año, 2024 ha sido el segundo mejor semestre en los últimos tiempos. Entre enero y junio se han creado 109 nuevas sociedades en Ferrolterra, que es exactamente una menos que el ejercicio que ostenta el récord, 2022, y muy por encima del año pasado, cuando a estas alturas del año se habían constituido un total de 85 sociedades.



En la comparativa con el resto del periodo analizado, en 2019 hubo 83 nuevas altas en el registro mercantil, el doble que el año de la pandemia (41) y por encima incluso de 2021 (74).



En lo que respecta a un ámbito más amplio, el del conjunto de Galicia, se crearon en junio 400 sociedades, que con cuatro veces más que las que acabaron por disolverse, un total de 95. De este último fenómeno no hay datos municipales.

José Rilo: “Ferrol está generando interés y eso se está notando en la economía”

El vicepresidente de la Confederación de Empresarios de Ferrol, Eume y Ortegal –Cofer–, José Rilo, asegura que las cifras de creación de sociedades son también reflejo de la “buena dinámica” en la que está inmersa la ciudad y su industria tractora. “Está tirando mucho”, dice, “y sectores como la construcción y la rehabilitación están funcionando; es una evidencia”.



Ese buen momento repercute también en el sector servicios. “Es algo indiscutible, aunque siempre con la incertidumbre de todos los factores que nos pueden afectar del exterior, como los diferentes conflictos internacionales y otras cuestiones macroeconómicas o legislativas”, indica, “pero en todo caso vienen para la comarca años de actividad”.



Rilo tiene claro que Ferrolterra es un “destino apetecible” porque es un lugar “cómodo, con atractivos, que la gente va descubriendo y despertando su interés, y no sólo para trabajar y vivir, sino incluso para vivir aunque se trabaje en otra ciudad”.



Con todo, el empresario cree que en contextos de bonanza y con buenas expectativas a medio y largo plazo es cuando deben hacerse apuestas. “Cuando la industria tractora tira es cuanto hay que intentar buscar otro tipo de industrias y facilitar que las empresas se instalen en la comarca, con nuevas actividades que no tienen por qué estar relacionadas con el naval. Es el momento de facilitar las cosas, de buscar suelo y de tener interés activo en que vengan empresas e industrias diferentes. Si esperamos a hacer ese trabajo cuando el naval no esté en un pico volveremos a vernos en la situación en la que ya nos hemos visto en ocasiones anteriores”, sostiene.