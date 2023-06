Una ferrolana camino de Yucatán

El próximo mes de julio comienza la Ruta Inti y desde Cancún parte la expedición de unos 150 jóvenes de edades comprendidas entre los 18 y los 25 años que participan en la aventura “El misterio de las selvas de Kukulcán”, que permitirá conocer la cultura y la vida maya, profundizar en el cuidado y protección del medio ambiente y acercarse a jóvenes de distintos puntos de la geografía para compartir experiencias.



Entre estos afortunados estará Lydia Fernández, una ferrolana que cogerá su mochila con prendas sostenibles y que se embarcará en un vuelo para iniciar una experiencia única y de la que espera traer muchos conocimientos, no solo educativos, sino personales.



La ruta tendrá lugar del 23 de julio al 19 de agosto por distintas localidades de la península de Yucatán y durante ese mes, con la periodista Almudena Arzia como embajadora de la expedición, explorarán una región de gran belleza histórica y natural con puntos emblemáticos de la cultura maya –Chichen, Itzá, Calakmul, Oxkintok, Yxmal y Mayapán–durmiendo en tiendas de campaña y espacios públicos y empapándose de información y formación. De hecho, se plantea como una “universidad itinerante” donde fomentar el aprendizaje y el conocimiento colectivo sobre materias muy diversas, desde la Biología a la Historia, antropología o música.



Lydia Fernández conoció esta ruta por redes sociales el año pasado y se marcó el objetivo de poder tomar parte en la siguiente edición que se convocase, teniendo como referencia iniciativas similares como la Ruta Quetzal. Así, en cuanto salió anunciada, participó en el proceso hasta hacer su sueño realidad.



Para conseguir su plaza preparó un trabajo sobre “El cine maya como herramienta de identidad”. “Me informé de la situación actual de las comunidades, de la historia, y de eso quiero seguir aprendiendo en este viaje”, explica esta ferrolana.

Después, tuvo que pasar una entrevista antes de poder formar parte de la expedición y “al estar en consonancia con los valores que se pretenden potenciar”, indica, formas ya parte del equipo.

Precisamente esos valores medioambientales, de contactos con la naturaleza, con la historia y con civilizaciones desconocidas, son los que llamaron la atención de esta estudiante de Periodismo y Comunicación audiovisual, que seguro sabrá sacar partido tanto personal como profesional a esta aventura.

Preparación

Para sumergirse en ella, asegura que no se necesita ninguna formación en concreto, ya que hay estudiantes de todas las materias y carreras, y tampoco se está preparando de una forma específica para el viaje.

Reconoce que tendrá que “ponerme a andar”, teniendo en cuenta las caminatas que implica esta expedición y “me informaré de la cultura maya más profundamente, aunque ya lo hice para el trabajo pero quiero conocerla bien antes de ver la visión real de primera mano”, explica.

La ferrolana estudia Periodismo y es su primer viaje de estas características



De vuelta, en la mochila quiere traer “mucho de esa cultura, de algo que no se conoce ni de lo que se habla habitualmente, además de hacer muchos amigos con los que relacionarme porque tanto los participantes como quienes la organizan tienen inquietudes muy chulas”. Salir de su zona de confort es otra de las cuestiones a las que hará frente esta ferrolana al embarcarse en este viaje, “porque nunca he estado tanto tiempo y me servirá para afrontar que saliendo con una mochila, dos pantalones y cuatro camisetas se puede vivir un mes”.



Aunque es la primera experiencia de este tipo a la que se enfrenta esta joven, su interés por la naturaleza y el voluntariado no es nuevo. Ha colaborado con ONGs como “Cometa”, en Ferrol y, sobre todo, con eventos culturales, festivales de cine, etc. en Santiago. pero nada específico sobre medio ambiente “aunque comparto los principios medioambientales y la importancia de todo lo ecológico”.

Como estudiante de periodismo, su aprendizaje podrá, quizás, servirle en su futura profesión, y en este sentido asegura que “me interesa mucho lo social y lo internacional y espero aprender de esta experiencia porque no es lo mismo ver o leer sobre algo que conocerlo de forma directa”.

Contenidos

Una vez emprenda su viaje a Cancún le esperan una serie de aventuras que, en esta edición de la ruta se dividen en tres etapas. En la primera, los expedicionarios convivirán en la selva, montando un campamento en la reserva estatal biocultural del Puuc, una zona protegida con importantes vestigios arqueológicos de la civilización maya –templos, pirámides, asentamientos de hace más de doce siglos...–; la segunda, discurrirá por el Anillo de cenotes, lo que los mayas consideraban la puerta de entrada a Xibalbá, el inframundo. Se trata de una formación geológica natural, compuesta por depresiones llenas de agua. Desde allí se emprenderá camino hacia la costa y se convivirá con pueblos del estado de Yucatán, mostrando también un campamento en la reserva de Dzilam de Bravo donde se realizarán actividades de conservación del manglar y la fauna autóctona.

Una edición anterior de la aventura



Además, durante toda la expedición de la Ruta Inti se fomentará el aprendizaje y el conocimiento colectivo, con un programa académico que incluye ponencias y talleres, mesas redondas y formación específica relacionada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS–.



La Ruta Inti cumplirá el próximo año una década y recorre cada convocatoria un destino turístico distinto durante cuatro semanas. Ahora, Ferrol estará representado en este viaje que tiene como objetivo fundamental formar y sensibilizar a los jóvenes sobre la realidad “respetando y valorando la identidad histórica y cultural de los países y pueblos visitados”.