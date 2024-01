Ferrol, sin Zona de Bajas Emisiones un año después de su obligatoriedad

Hace un año se cumplía el plazo para la implantación o el inicio de la tramitación del establecimiento de Zona de Bajas Emisiones en las ciudades de más de 50.000 habitantes, dando cumplimiento a la Ley del Cambio Climático y Transición Energética.

La de Ferrol era una de las pocas gallegas que todavía no había tomado ninguna medida al respecto pero comenzaba 2023 y quedaba todo un año para proceder a dicha implantación.



Los meses fueron pasando y nada se avanzó en habilitar unas zonas en las que el acceso de determinados vehículos estaría restringido y controlado. Un año después nada se ha hecho y el ejecutivo de José Manuel Rey –PP– afronta ahora una “herencia” del anterior gobierno local, presidido por Ángel Mato –PSOE– que no puso en marcha esta medida de obligatorio cumplimiento.



Antes de que concluyese el pasado 2023, se daba a conocer un informe del Defensor del Pueblo por el que se comenzó la investigación a 33 ciudades por no haber cumplido con la norma, entre ellas la de Ferrol, como la única de Galicia. En este caso, las diligencias se abrieron por no haber iniciado aún la tramitación. De toda España solo están en este caso un total de 18 municipios; hay siete que llevan retraso y otros ocho están suspendiendo o dando marcha atrás lo hecho hasta el momento.

Ante estas circunstancias, desde el ejecutivo local de Ferrol se alega que al acceder al gobierno “atopámonos con que non se fixera nada pese a que a Zona de Baixas Emisións tiña que estar implantada dende xaneiro de 2023”.

Planes

Los populares explican que desde que llegaron al Concello se han puesto a trabajar en los diferentes planes y estrategias que tienen que ver con la movilidad.

Por eso, explican, “estamos a traballar na elaboración da Axenda Urbana 2030 que vai na liña co Plan de Mobilidade e a Ordenanza de Estacionamiento, e onde poderemos dar resposta ás necesidades das ZBE”.

Ferrol en Común insta al gobierno a acelerar la implantación de la ZBE

La implantación de una Zona de Bajas Emisiones en Ferrol es una asignatura pendiente para la que desde el grupo de Ferrol en Común se pide celeridad así como la solicitud de proyectos y de subvenciones que faciliten las medidas necesarias para llevarla a cabo.



Desde FeC se recuerda que durante el mandato pasado “pocos pasos se deron neste sentido”. Asegura, además, que lejos de avanzar, en lo que va de mandato popular “incluso se retrocedeu nas decisións xa adoptadas, coma reabrir o tráfico na praza de Armas”. La situación, resalta, es tan grave que hasta el Defensor del Pueblo ha abierto una investigación por una de las 18 ciudades que no han ni iniciado los trámites para establecer estos espacios ZBE.



Ferrol en Común apuesta por su ubicación en la zona de A Magdalena, retomando la peatonalización, limitando el tráfico rodado y habilitando el paso de residentes. También sería preciso crear aparcamientos disuasorios, además de modernizar la flota de autobuses y sustituirlos por unos eléctricos o de hidrógeno c “como xa sucede noutras cidades” o establecer puntos de recarga eléctrica.



Ferrol en Común asegura que existen ayudas del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana así como del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico paras este fin.