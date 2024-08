Ferrol vivió este sábado un inicio de sus fiestas de verano ¡de cine!

Pese a que el cielo amenazaba lluvia, los ferrolanos y ferrolanas –así como otras personas llegadas desde múltiples puntos de la comarca y alrededores– no quisieron faltar al inicio de las fiestas de la ciudad naval, que se prolongarán hasta el próximo 31 de agosto con un sinfín de propuestas y no solamente musicales.



Así las cosas, este estreno no pudo ser de otra manera que de cine, al tener como pregonera de los festejos a la productora y directora cinematográfica Chelo Loureiro. La Plaza de Armas comenzó a recibir a gente –muchos de ellos ataviados con las camisetas y bufandas del Rácing, que disputó a las 17.00 horas un encuentro en A Malata– al tiempo que se producían las últimas pruebas de sonido, preludio de los conciertos impulsados por Cadena 100 que llegarían horas más tarde.



Mientras tanto, la casa consistorial albergaba la recepción oficial a la cineasta, presidida por el alcalde, José Manuel Rey, y en la que también tomaron parte miembros de la corporación local. “Este ano non podíamos ter mellor pregoeira (...), gañadora de catro Goyas, unha das personalidades máis destacadas que a nosa cidade tivo a honra de ver nacer”, aseveró el regidor, que recordó su dilatada y fructífera experiencia como productora ejecutiva y directora, trabajando para series de televisión, cortos, documentales y largometrajes. “Chelo é un dos mellores exemplos do lonxe que podemos chegar os ferroláns, conseguindo brilar na súa vida”, reconoció José Manuel Rey.



Tras unos minutos de espera, en los que seguían acercándose personas a la céntrica plaza, el alcalde y los ediles salieron al escenario en compañía de Loureiro para proceder a la lectura del pregón, que arrancó los aplausos espontáneos del público en varios puntos de la intervención.

Chelo Loureiro durante la lectura del pregón I Emilio Cortizas



La cineasta se refirió al municipio como “o mellor concello do mundo, onde pasar o mellor verán, porque temos as mellores praias e as mellores festas!”, recordando que ayer se subió el escenario para “pagar unha débeda” , bromeó, tras la petición de Rey Varela.



Loureiro apeló a los allí presentes al carácter colectivo del cine, pidiéndoles que tomasen parte y alzasen la voz para proclamar al viento que Ferrol es ¡De cine!. La productora recordó a los grandes cantautores ferrolanos y tuvo palabras también para las rondallas y la Noite das Pepitas, en donde la ciudad se convierte “na máis cinematográfica do mundo”.

Tributo a las abuelas

“E nós sabiamos que eramos de cine desde sempre, moito antes de que Jorge Coira e Rapa o contaran ao mundo. Os ferroláns sabemos que somos de cine grazas ás nosas avoas”, continuó Loureiro, dedicando buena parte su pregón a homenajear la figura de las abuelas, “as que mellor traballan a nosa autoestima, as que nos enchen de loanzas desde que nacemos. As que nos enchen de agarimos, (...) as que nos fan sentir, ¡de cine!.



La directora cinematrográfica aprovechó su pregón para rendirles tributo y lo hizo a través del recuerdo de las suyas propias: María, madre de 20 hijos, “na casa onde semellaba que estabamos sempre de patrón”; y Mercedes, trabajadora de la Pysbe y viuda obligada a abandonar su vivienda tras ser su marido “paseado”, “que segue soterrado nalgunha cuneta desde o ano 39”.



Loureiro ejemplificó en ellas a a aquellas mujeres “que lle botaron ovarios á vida e, grazas a ter un salario, puideron ser donas das súas decisións”. También a las que “pasaban a vida cociñando, lavando, remendando, escoitando (...) pero sen abandonar nunca o que sentían como a súa obriga, por moi cansas ou doentes que estivesen”.



La cineasta recordó que hoy en día las abuelas continúan siendo el núcleo de las familias, “fontes inesgotables de amor e apoio”, por lo que invitó a los nietos y nietas presentes en Armas a celebrar las fiestas con ellas, “levándoas de carallada, porque as festas son para elas tamén”.



En definitiva, abuelas ¡De cine! “como Mabel Rivera, como Marisa Paredes, como Susan Sarandon ou como Meryl Streep. Tratádeas como as tratariades a elas”, remarcó.



Además, Loureiro no quiso pasar dejar la oportunidad de pedir a los presentes su esfuerzo por que Ferrol “non siga baixando o número de habitantes... Tamén é a miña aportación como pregoeira”, dijo, antes de dar por inaugurados los festejos de la ciudad naval, fundiéndose en un abrazo con sus nietos, Marco y Nico, “que hoxe van cociñar para min”.

Chelo Loureiro junto a sus nietos I Emilio Cortizas

Música

Tras las palabras de la pregonera, unos fuegos artificiales –poco apreciables, quizá, porque la luz del día todavía estaba presente– daban paso al primero de los conciertos de las Festas de Ferrol 2024.



Como se recordará, Cadena 100 regaló el pasado viernes paraguas con el lema “Este sábado lloverá mucha música en Ferrol” por si la lluvia hacía acto de presencia. Una predicción que se cumplió justo al inicio de las actuaciones pero que no logró terminar con los ánimos de los presentes en Armas, dispuestos a gozar, en primer lugar de Paula Mattheus, que invitó a bailar al público con sus canciones.



Algo que consiguieron, sin duda, Melocos, que se subieron al escenario tras la actuación de la guechotarra. La banda tocó algunas de sus canciones más conocidas –entre ellas la que compartían con Natalia Jiménez (La Quinta Estación) y que interpretó la propia Mattheus–, asegurando estar “muy contentos de estar de nuevo en Ferrol”.

Emilio Cortizas



Muchos fueron los que se refugiaron bajo los soportales para continuar disfrutando de la noche con Depol y David Otero.



El primero aprovechó su tema “Bonita” para definir la ciudad en la que actuó por primera vez y se ganó el favor del público con sus temas y los de otros intérpretes como Quevedo.



Cerró el concierto el artista David Otero (que tuvo que parar el concierto tras la primera canción, durante unos 15 minutos, por problemas técnicos), con temas propios y de la que fue su familia, El Canto del Loco, dando por inauguradas unas fiestas que se prolongarán hasta el último día del mes con actuaciones como las de Veintiuno, Carlos Baute, La Década prodigiosa, Metropol, Fillas de Casandra, Coti, Beret, París de Noia, Israel Fernández o Abraham Mateo.



Así que ya saben, recojan el testigo de Loureiro y disfuten de unas fiestas de verano de cine, en una ciudad de película.