Ferrol vive una jornada de protestas con tres movilizaciones simultáneas

La jornada de ayer fue especialmente reivindicativa en la ciudad naval, coincidiendo tres acciones de protesta diferentes. Así, el segundo día del nuevo calendario de huelga del sector siderometalúrgico coincidió con la protesta, también provincial, de carpinteros y ebanistas por un nuevo convenio y con la movilización semanal del personal del centro hospitalario Juan Cardona.



Así, las primeras acciones reivindicativas de la jornada comenzaron, al igual que el martes, a las cinco de la mañana con el levantamiento de piquetes a las puertas de Navantia por parte de representantes sindicales y trabajadores de las industrias auxiliares. Dos horas más tarde, las protestas se trasladaron al polígono Río do Pozo, epicentro de las movilizaciones del metal ayer, donde se realizó una concentración y posterior asamblea. Asimismo, desde CCOO, CIG y UGT –convocantes de esta protesta– se anunció un endurecimiento de las acciones reivindicativas ante la nueva paralización de las negociaciones.



En paralelo, sobre las once de la mañana, una veintena de profesionales y representantes sindicales del hospital Juan Cardona, como cada miércoles desde el pasado mes, se concentraron a las puertas del centro médico. El colectivo demanda una mayor contratación para evitar horas extra de carácter “pouco voluntario”, así como una subida salarial.



Por último, frente a las instalaciones de Cándido Hermida, en el polígono Río do Pozo, el colectivo de Carpinteros y Ebanistas demandaron un nuevo convenio profesional para el sector en A Coruña. La protesta, que tuvo lugar a las 14.30 horas, daba continuidad al calendario comenzado el pasado mes en Arteixo.