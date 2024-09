Ferrol se viste de gala para la visita de un centenar de estudiantes internacionales

La ciudad naval, en palabras de la concejala de Turismo, Maica García Fraga, “está de moda”. Y si bien es cierto que las cifras de visitantes este verano avalan la contundente afirmación de la edila, Ferrol, en el conjunto de Galicia, sigue siendo una de las grandes desconocidas en el exterior de España salvo para aquellos veteranos del turismo de naturaleza.



Así, uno de los principales objetivos de esta área durante los últimos mandatos, con iniciativas como la candidatura a Patrimonio Mundial de la Unesco, ha sido precisamente la de dar a conocer el municipio en el sector internacional con el fin de atraer un turismo de calidad y sostenible. No obstante, dar a conocer la ciudad no se limita siempre al aspecto económico, sino también al cultural e incluso al poblacional, como es el caso del centenar de estudiantes emigrantes que, a lo largo de toda la jornada, pudieron disfrutar de algunos de los mejores activos que ofrece el territorio.

Patrimonio, arte y naturaleza



Así, la visita arrancó minutos después del mediodía de la plaza de Galicia. Sobre un centenar de jóvenes –concretamente 97–, venidos en autobuses de varios puntos de la Comunidad, se agolpaban a las puertas del antiguo edificio de Correos a la espera de comenzar el paseo mientras la edila de Turismo, Maica García, ultimaba los detalles de la jornada.

La concejala de Turismo, Maica García, durante su intervención | J.M.



Según los planes del Concello, la visita consistiría en un paseo con guía por las calles de A Magdalena para conocer el patrimonio modernista del casco histórico, tras lo cual los estudiantes se trasladarían a Doniños, si el tiempo lo permitía, para conocer las playas del municipio y disfrutar de una comida en el arenal –o si el tiempo no lo permitía, en el local social de la Asociación de Vecinos de O Lago–. Después de una sobremesa de juegos populares de Galicia, los jóvenes volverían a Ferrol, donde recorrerían, acompañados del artista Eduardo Hermida, el barrio de Canido para conocer sus ilustres Meninas.



La iniciativa, que este año cumplía su segunda edición –la anterior fue en Lugo– parte de la Asociación de Jóvenes Emigrantes Retornados de Galicia (Ajerga), que busca promover la integración cultural de estos estudiantes. Tal y como explicó García, se trata de alumnos de máster de diferentes universidades de la Comunidad que participan en el programa de Becas de Excelencia da Xuventude no Exterior (BEME) de la Secretaría de Emigración de la Xunta. Procedentes de países como Brasil, Argentina, Chile, Cuba, Venezuela o República Dominicana, los jóvenes son descendientes de gallegos que ahora buscan ampliar sus currículos académicos y echar raíces en la tierra de sus antepasados.

Parte del grupo de estudiantes al inicio de la ruta por el barrio de A Magdalena | Jorge Meis



“Vienen en autobuses de Lugo, Santiago, Vigo, A Coruña... y también los hay que estudiarán aquí, aunque son menos”, detalló García antes de la visita. “La intención de estas becas es que sirvan como una inversión para que ellos, después de terminar sus estudios, se puedan insertar laboralmente en Galicia”, subrayó la concejala.



Respecto a la visita, la edila apuntó que se planificó teniendo en cuenta los activos turísticos y culturales más importantes del municipio, comenzando por la arquitectura modernista de la ciudad naval. La elección de las playas tampoco fue casual, dado que alguno de los participantes “nunca había visto el mar” y pocos sitios hay como la costa ferrolana para tener esta experiencia por primera vez. Asimismo, con la última edición de las Meninas recién concluida, el área de Turismo consideró que sería el mejor broche final para la jornada conocer el barrio de Canido de la mano del impulsor de esta iniciativa artística. “Es una zona colorida, recién pintada, preciosa y de la que parte una propuesta única”, subrayó Maica García.

Momento de la visita guiada por el barrio de A Magdalena | Jorge Meis



La idea, asimismo, era que la visita concluyese con los participantes disfrutando del espectáculo “Camiño máxico no Pico Sacro”, de Queiman e Pousa, pero como algunos de los estudiantes tenían que viajar hasta Ourense por cuenta propia desde Santiago era inviable por cuestiones de horario.



Asimismo, la concejala subrayó el gran interés que generó esta iniciativa, explicando que, una vez Ajerga contactó con el Concello, desde el área de Turismo se comenzó a diseñar el “guión” de la cita. Una vez se remitió a la entidad, el número de participantes apuntados comenzó a crecer más allá de las expectativas hasta los 97 que finalmente llegaron ayer a Ferrol.

Acompañamiento



“Este evento que hacemos hoy –por ayer– sirve un poco como bienvenida para los chicos que recién llegaron a realizar sus estudios este año”, explicó Camila Pérez, gestora cultural de Ajerga, señalando que se eligió Ferrol porque, aunque el número de voluntarios en la ciudad era más reducido que en otras áreas, consideraban que era importante que los alumnos conociesen otras urbes universitarias gallegas menos pobladas.



“Nosotros nos encargamos de dar apoyo, de contención emocional y cultural, para los jóvenes que llegan de diferentes países”, apunta por otro lado Raúl Barrantes, presidente de la entidad. En este sentido, el máximo responsable de Ajerga apuntó que Ferrol, en el contexto de los estudiantes extranjeros, “es una ciudad muy desconocida, con cierta complicación para conocerla por factores como las comunicaciones”, dando así gracias al Concello por “abrirles las puertas de la urbe para hacer esta maravillosa actividad”.

Camila Pérez y Raúl Barrantes al inicio de la visita | J.G.



Con respecto a la entidad en sí, Pérez explica que se fundó hace cinco años por dos estudiantes emigrantes retornadas que decidieron poner sus conocimientos y experiencia a disposición de otros que, como ellas, llegaban a Galicia gracias a las becas BEME para completar sus estudios. “La asociación surgió intentando dar visibilidad y respuesta a la contención más emocional, por un lado, y de acompañamiento cotidiano por otro. Al final emigrar implica un montón de trámites, de estructuras, de conocimientos de un territorio nuevo, y la mayoría de los chicos que vienen no vivieron nunca en Galicia. Son nietos o bisnietos de emigrantes, así que la asociación busca ofrecer ese acompañamiento y esa experiencia que ya tuvimos los que vinimos antes”, apunta.

Choque cultural



La llegada a un sitio nuevo, como subrayó Pérez, puede llegar a ser impactante según el trasfondo de la persona. Para algunos, el choque cultural entre Galicia y sus países de origen llega a ser muy grande, mientras que para otros, como es el caso de Federico Pereira, estudiante de Periodismo venido de Uruguay, es mucho más relajado por las similitudes entre ambos territorios.



“Lo cierto es que en mi país, al tener tanta inmigración gallega, hay un poco de la idiosincrasia de aquí que sigue latente. Incluso por lo climático son bastante similares, por lo que tienes la sensación de que es algo nuevo, pero no completamente desconocido”, explica Pereira. No obstante, como detalla, hay facetas “desde lo gastronómico hasta las rutinas horarias” que pueden “romper un poco”. Respecto a su ruta por Ferrol, el estudiante se mostró excitado por la visita, admitiendo que no tenía muchos conocimientos de la misma más allá del nombre, pero que le resultaba interesante y que quería conocer todas las grandes ciudades gallegas.