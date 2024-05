Ferrol “venderá” su Semana Santa, las Pepitas, las playas y el Modernismo en Turexpo

La promoción de Ferrol como destino turístico se realizará en las próximas semanas a través de una feria y una campaña audiovisual en diez ciudades españolas.



La edila del área, Maica García, ha anunciado hoy que la ciduad estará presente del 30 de mayo al 2 de junio en una nueva edición –la decimotercera– de la feria Turexpo Galicia, evento que se desarrolla en Silleda y en el que Ferrol “volverá expoñer todo o seu potencial turístico”. Se trata, añadió la concejala, de un salón que, recordó, “está posicionado como o maior certame multisectorial de mostras e de ocio do noroeste peninsular”. Así, recordó que en la pasada edición el evento recibió más de 100.000 visitantes.



“É un evento moi atractivo para as celebracións declaradas de interese turístico como é no noso caso a Semana Santa –de recoñecemento internacional– ou as Pepitas –de alcance autonómico– pola que estamos a traballar para o seu recoñecemento a nivel nacional”.



En ese sentido, la concejala explicó que Ferrol contará con su propio expositor. Además de las fiestas más “identitarias”, una técnica en Turismo también ofrecerá información sobre otros de los recursos que más visitantes atraen, como las playas y el Modernismo.

“Será unha gran oportunidade para dinamizar o atractivo turístico dos municipios participantes”, añadió García.



Spot en Correos

La otra acción promocional se materializará a través de las oficinas de Correos de una decena ciudades españolas. Así, en las pantallas de las sedes más céntricas de Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia, Alicante, León, Valladolid, Salamanca, Sevilla y Zamora se proyectará regularmente durante el horario de apertura un spot de unos diez segundos de duración con algunas de las imágenes más representativas de la ciudad.



La iniciativa tiene una duración de tres meses y comenzará el 1 de junio, señaló la concejala.