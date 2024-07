Ferrol Vello vuelve a recordar el legado de la Pysbe en las terceras jornadas

Ferrol Vello volverá a recordar en unas jornadas el legado económico y, sobre todo, social de la industria del bacalao en el puerto, representado en la Pysbe. La Autoridad Portuaria, la asociación de vecinos y el Concello presentaron en la mañana de este lunes "Ventos de bacallau. Pysbe. De Ferrol a Terranova", una cita que incluye actividades culturales, música y gastronomía desde el viernes por la tarde hasta el domingo, y una exposición que podrá visitarse hasta el día 14 en la Sala Curuxeiras del Puerto.

La organización del evento lo ha preparado a conciencia porque quiere que estas jornadas supongan un punto de inflexión en la idea de crear un "Museo da xente do mar", iniciativa que el Puerto, según avanzó su director, Jesús Casás, ve con muy buenos ojos. "Ferrol Vello necesita un museo que aglutine a historia das empresas que tiveron unha forte presenza aquí", aseguró Emilio Romero, portavoz de la comisión organizadora, "porque toda esta procura e investigación que estamos a facer nos están mostrando un mundo de cousas que non coñecemos". "É unha oportunidade", añadió antes de asegurar que se están buscando sinergias y apoyos fuera de Ferrol, con éxito.

Por ello, con el objetivo de recopilar el mayor volumen de información, imágenes y testimonios que se pueda, se ha creado una página web (http://ventosdebacallau.gal).

Las jornadas comienzan este viernes, 5 de julio, con la inauguración de la exposición en la Sala Curuxeiras y, a las 19.30 horas en el mismo lugar, una mesa redonda en la que participarán Rosa García Orellán, antropóloga y profesora de la Universidad del País Vasco, con una intervención titulada "Rumbo al gran banco de Terranova. 1926-2004", y Guillermo Díaz-Agras, jefe de la Estación de Bioloxía Mariña de A Graña, que hablará sobre la biodiversidad en la ría.

El sábado y el domingo la actividad se trasladará a la carpa de la antigua frigorífica. El primer día, a las 18.00 horas, habrá un taller culinario-literario con la presencia de Javier Vidal "Pío", jefe de cocina del CHUS; Víctor Rodríguez Verdes, jefe de cocina jubilado del área sanitaria de Lugo; Bruno Millán González, jefe de cocina de la Xunta; y Vicente Cid Maceiras "Toti", profesor y marino jubilado. También habrá una cata-maridaje.

Las actuaciones de Os Piñeiros Band, a las 20.00 horas, y del dj The Fabulous Frank Fairlane, a las 21.30, pondrán el broche a la jornada del sábado.

Las jornadas finalizan el domingo con la sesión vermú a cargo de Song Volans, una comida popular a base de "fabas de cocochas de bacallau" y "bacallau con patacas á rioxana y las actuaciones de Cantaberneiros, Farrapos de Ghaita y Agostinho DJ.

La presidenta de la AVV, María José Peniza, explicó que estas jornadas "non son só unha festa gastronómica, senón eminentemente culturais coa perspectiva de pór en relación este barrio coa xente do mar". Quiso destacar al "equipo de colaboradores que o fai posible e a implicación da Autoridade Portuaria e do Concello". Incidió en que el proyecto del museo es "unha oportunidade" que la ciudad debe aprovechar.

Por su parte, Arán López, concejal de Festas e Marca Ferrol, puso en valor estas jornadas porque recuperan la "rica herencia que dejó en la ciudad" la Pysbe y porque "refuerzan el vínculo" con la cultura marinera.

Por último, Jesús Casás, director del Puerto de Ferrol, señaló que el organismo no dudó "en ningún momento" en apoyar una iniciativa que "nace del empeño de los vecinos y que, gracias a él, va creciendo". Indicó que la relación puerto-ciudad es una línea estratégica y que actividades como estas jornadas encajan "perfectamente" sobre todo, dijo, "por su carácter social y emotivo, como pudimos ver en las dos ediciones anteriores. Fue un punto de encuentro de trabajadores y trabajadoras, directivos de la factoría, vecinos y vecinas...". Recordó, además, la "extrema dureza" de las campañas del bacalao" y aseguró que la institución a la que representa "recoge el guante" de la idea del museo.