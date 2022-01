Ferrol Vello se movilizará el lunes por la apertura del consultorio del barrio

El escrito presentado por la Asociación de Vecinos de Ferrol Vello a finales de año ante el Sergas, reclamando de una vez la apertura del consultorio médico de la calle Manuel Comellas ha obtenido respuesta del Sergas esta misma semana, sin embargo no el esperado.



En el escrito, el Sergas indica que la intención era restablecer el servicio –el pasado mes de septiembre se anunció por parte del portavoz municipal del PP tras una reunión con la Consellería su apertura en breve– y que para ello habían realizado diferentes adaptaciones del centro médico. Pero, explican, debido a la sexta ola de la pandemia, se ven obligados a que continúe cerrado.



Desde la entidad vecinal se considera que la reanudación de su actividad no debería demorarse más, ya que son casi dos años sin prestar servicio, por lo que convocan a los vecinos del barrio portuario y alrededores, grupos políticos y diferentes entidades sociales de la comarca a realizar el próximo lunes, a las siete de la tarde, una concentración delante del consultorio médico, tal y como ya habían hecho el pasado mes de septiembre.



Desde Ferrol en Común ya se ha manifestado el apoyo a este acto y a las reivindicaciones vecinales, al tiempo que se considera que posponer esta apertura es un “recorte encuberto” de los servicios sanitarios.



De este modo, el grupo que lidera Jorge Suárez explica que en marzo de 2020 ocasionó que numerosos servicios públicos se vieron afectados limitando aforos y cerrando sus puertas, como ha sucedido con este consultorio, que atendía a más de 1.000 vecinos no solo de este barrio de Ferrol Vello sino también de los colindantes de A Magdalena y Canido.



Ferrol en Común considera que este servicio es fundamental, dado que además presta atención a una población cada vez más envejecida. Recuerda, además, que durante el último año se llevaron a cabo numerosas actuaciones demandando la apertura del consultorio, con escritos al Sergas, aprobación de una moción plenaria al respecto y una numerosa concentración a las puertas del centro de Comellas en el septiembre pasado, “pero as respostas por parte da Xunta sempre son as mesmas, escusas e promesas que coinciden nunha mesma conclusión: o consultorio segue pechado”.





El pleno municipal volverá a debatir una moción al respecto a instancias del grupo de Ferrol en Común





La formación municipal teme que suceda con este consultorio como con el de A Graña, que dejó a la zona rural sin servicio, centralizándolo en Serantes, por lo que se teme que no sea más que “un dos numerosos recortes e desmantelamentos da sanidade pública para un servizo ininterrompido dende 1996 e cunha alta demanda por parte da veciñanza da zona”.



Por esto, acudirá a la concentración del lunes y anuncia ya la presentación en el Concello para su debate en pleno de una nueva moción exigiendo al gobierno que realice la reclamación pertinente para conseguir recuperar el servicio.



El BNG también ha manifestado su apoyo a la concentración.



Los nacionalistas reclaman esta apertura y se culpa al PP de ”enganar a veciñanza do barrio ao prometerlles a inmediata reapertura do mesmo hai máis de catro meses e permanecer o mesmo pechado”.



El portavoz municipal, Iván Rivas, recuerda que mantener este consultorio es defender “un servizo sanitario de proximidade que redunda na mellora asistencial dos veciños e veciñas” y acusó a la Xunta de centralizar servicios en detrimento de este modelo asistencial como ya se hizo con el consultorio de A Graña.



El BNG critica que “non está a reforzar os servizos de Atención Primaria, algo que é a todas luces inaceptable” y precisamente el refuerzo de la sanidad debe hacerse con “a reapertura dos consultorios pechados, mellorando os cadros de persoal e dotándoos dos recursos humanos".