Ferrol se sitúa en el mapa del desarrollo de videojuegos

La tercera edición de la Xornada Power Up Videoxogos Aplicados e Persuasivos se celebra este viernes, día 10 de mayo, dividida en una sesión de mañana en el Centro Cultural Torrente Ballester y otra de tarde en el salón de actos Concepción Arenal del Campus. En el evento participan algunos de los referentes en el sector, tanto a nivel autonómico como nacional, además de los alumnos del máster en Deseño, Desenvolvemento e Comercialización de Videoxogos, que se imparte en la Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol.



Como indica su título, el evento se centra en los videojuegos aplicados y persuasivos. Los primeros “son aqueles que nos dan algo máis que entretemento”, indica Luz Castro, coordinadora del máster, y que están adaptados a otro sector, como por ejemplo, la educación o la sanidad. Así pues, el objetivo trasciende el ocio para abarcar más metas como puede ser la formación.



“Os que pretenden facernos reflexionar sobre algo son os que se chaman xogos persuasivos”, define Castro. En inglés se conocen como “serious games”, es decir, juegos serios, un término en controversia, “porque parece que se contrapón có divertido”.



El principal objetivo de la jornada es “poñer a Ferrol no mapa do desenvolvemento de videoxogos, porque temos un máster do que está saíndo xente moi ben preparada e algúns xa están traballando”, declara la coordinadora, además de mostrar los proyectos más relevantes y reunirse para charlar miembros del sector e interesados en el mismo.

La jornada empieza en la capilla del Torrente con el acto de apertura a las 9.45 horas y la primera charla a las 10.00, a cargo de Belén Gómez, de Divertifica, especialista en este tipo de contenidos aplicados que se centrará en cómo los videojuegos pueden mejorar el mundo. A las 10.45 horas tendrá lugar una mesa redonda sobre Realidad Virtual, “unha tecnoloxía que está entrando con moita forza dentro do sector dos videoxogos”, explica Luz Castro.



En este encuentro participa Carlos Seijo, director creativo de Maxina, una empresa compostelana que está detrás del proyecto Galiverso, y según la organizadora, la novedad de este año es que los asistentes podrán probar estos productos. A la mesa también se sienta Verónica Rodríguez, de Odders Lab, especialista en producción y marketing de proyectos de Realidad Virtual, entre los que Castro destaca “Call of the sea”. En este juego trabajó junto a Félix Menéndez, artista que también colaboró en el Galiverso.



Estos tres profesionales “van falar da situación actual da Realidade Virtual, tanto dentro do mundo do entretemento, como nas aplicacións que pode haber para outros campos”, resume la coordinadora. Cristina G. Aradas, que fue docente en el máster y ahora es diseñadora de niveles Merge Games, moderará la mesa redonda, en la que esperan que el público participe.



Después de un breve descanso, a las 12.45 horas, intervendrá Michael Santorum, director narrativo de Tequila Works, que según Luz Castro es “un dos estudios independentes máis importantes de España”. La charla tratará sobre cómo contar historias a través de la mecánica de los videojuegos.



Por la tarde, a partir de las 16.30 horas, el evento se desplaza al salón de actos Concepción Arenal del Campus, donde el alumnado del máster presentará por primera vez en público sus propios proyectos, que constituyen los Trabajos de Fin de Máster. Los 16 estudiantes se dividieron en dos grupos para crear un juego de plataformas cada uno.

Por una parte, el estudio “indie” Nameless presentará “What the Hell”, que se basa en el desplazamiento lateral con elementos de plataformas, acción 2.5D y puzles, ambientado en los infiernos de Dante.

Los alumnos detrás de este proyecto son Lara Fernández Romero, Manuel Fernández Veiga, Natalia Froiz Míguez, Miguel González Obenza, Paula Martínez Taboada, Teresa Pecker Gayarre, Albert Ramírez Rivero y Alberto Tajuelo Real.



Piña Colada es el otro estudio independiente, que acercará el proyecto “Platyfrog”, un juego de aventuras y plataformas 3D, donde un ornitorrinco llamado Firu y una rana, de nombre Ben, integrantes de dos civilizaciones rivales, terminan en la Bóveda del Apocalipsis, donde colaborarán para sobrevivir.



La oportunidad es importante para los alumnos, ya que los ponentes y otros profesionales del sector formarán parte de su público. Los expertos darán su opinión sobre la situación de sus proyectos y cómo mejorarlos, algo difícil de conseguir por otros medios.

Asimismo, los alumnos de primer curso, que también asistirán al encuentro, podrán observar a sus compañeros para ir aprendiendo sobre lo que les espera el año que viene, cuando ellos también presenten sus propios Trabajos de Fin de Máster.