Ferrol rompe la tendencia y gana población por primera vez desde 1996

En 1996, primer ejercicio de la serie histórica del Instituto Nacional de Estadística (INE), Ferrol contaba con un total de 83.048 habitantes; casi tres décadas más tarde, en el presente 2024, la cifra se sitúa en los 64.218, un 22,6% menos.



No obstante, si bien esta cifra global es negativa, la comparativa interanual constata un hito no registrado en ninguna ocasión en dicha serie: el término municipal recupera población. Y es que, desde 1996, la tendencia ha sido de un constante goteo de habitantes con cada ejercicio, alcanzando su mínimo en 2023, con 63.890 personas. De este modo, el balance de ferrolanos sube en 328 habitantes, es decir, un 0,5%.

Censo oficial



Las previsiones de crecimiento no son nuevas, en tanto que el Instituto Galego de Estatística (IGE) publicó a comienzos de año sus cifras de referencia a 1 de julio de 2023. No obstante, este balance no es exacto, basándose en estadísticas de población continuas y en el censo del INE de dicho ejercicio. En este sentido, el padrón municipal se situaba en las mencionadas 63.890 personas, mientras que los datos referenciales del IGE se situaban en los 64.680 ferrolanos en verano del año pasado frente a los 64.418 del ejercicio anterior –es decir, 262 más–.



El nuevo dato, sin embargo, proviene del censo del INE, que fue oficializado este jueves con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) por parte del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Por tanto, se pasa de un incremento estimado a uno real que, además, en términos absolutos es incluso mayor –0,4% del IGE frente al 0,5 del INE–.

Gráfico de la evolución demográfica de Ferrol desde el inicio de la serie histórica | INE



Otro ejemplo de esta discrepancia, en este caso relativamente negativo, es que en el informe poblacional aproximado establecía una tasa de crecimiento entre el padrón de enero de 2023 y la proyección de julio del 1,05%, siendo superada entre las siete grandes ciudades únicamente por Santiago, con un 1,13%. Sin embargo, comparando los datos del balance del IGE, Ferrol, con un 0,5%, se sitúa como la sexta, solo por encima de Vigo, con un 0,1 –a la cabeza estaría Lugo, alcanzando un 1,2%, seguida de Santiago, con un 0,8, A Coruña con un 0,7 y Pontevedra y Ourense, ambas con un 0,6%–.



Por sexos, el documento del INE muestra que el número de hombres se incrementó más que el de mujeres –los primeros pasaron de 30.082 a 30.347, el 89,7% del aumento, mientras que las segundas de 33.808 a 33.871–. Eso sí, en términos generales la población femenina supone el 52,4% de la totalidad de los habitantes del municipio.

Valoración del alcalde



Tras conocerse los resultados, el alcalde de la ciudad naval, José Manuel Rey, celebró que se constatase de forma oficial la reducción “de la sangría demográfica sufrida durante este tiempo”. A juicio del regidor, “estos datos vienen a demostrar lo que venimos diciendo desde hace tiempo, Ferrol está en movimiento”, incidiendo en un cambio de tendencia observable especialmente entre la gente joven, “que evitan en la medida de lo posible marcharse ya de su ciudad e incluso algunos comienzan a regresar a ella para buscar oportunidades aquí”.



En este sentido, Rey Varela considera que factores como las proyecciones de futuro del sector naval y la Armada, así como el incremento en la actividad portuaria, el coste de la vivienda o las oportunidades educativas –con el crecimiento del campus Ferrol y la apuesta por la Formación Profesional Dual– están contribuyendo al asentamiento poblacional. “Desde el gobierno local seguimos trabajando para que este cambio de tendencia se mantenga y que el municipio siga ganando habitantes”, sentenció el alcalde ferrolano.

Datos comarcales



A nivel comarcal, la tendencia registrada en el municipio ferrolano no fue la norma, sino la excepción, con tan solo cuatro concellos ganando población y uno manteniendo la misma cifra de 2023 de los veinte que componen las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal. Así, además de la ciudad naval, los territorios que despiden 2024 con cifras positivas son Ares –de 6.132 a 6.156 habitantes, un 0,3% más–, Cedeira –de 6.529 a 6.548, +0,2%– y Narón –de 39.051 a 39.285, +0,6%–, mientras que As Somozas se mantuvo en los 1.068 vecinos.



En el extremo opuesto, sin embargo, la caída de habitantes fue, en términos generales, reducida, aunque su impacto porcentual varía en función de la densidad poblacional. Los dos casos más destacables a este respecto son los de Cerdido, que desciende de los 1.033 vecinos a 1.004 (-2,8%) y se sitúa a las puertas de ser el único municipio con menos de un millar de personas; y As Pontes, que en términos porcentuales tuvo una caída reducida –de 9.867 a 9.782, un 0,8% menos–, pero que resulta notable por los efectos del cierre de empresas ligadas a la actividad de Endesa. Finalmente, solo dos concellos, Ares y Narón, incrementaron su población tanto en 2024 como en comparación con 1996.