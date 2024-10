Ferrol prohíbe el acceso de animales a los recintos culturales

Un edicto del Concello de Ferrol prohíbe desde este momento el acceso de personas con animales de compañía al Teatro Jofre, Auditorio, Torrente Ballester, Biblioteca Municipal, centro cívico de Caranza y Carvalho Calero.

La resolución se refiere a la Ley 7/2023 sobre protección de los derechos y el bienestar de los animales en la que se dice que los establecimientos públicos “podrán facilitar la entrada de animales de compañía que no constituyan un riesgo para las personas, otros animales y las cosas, a zonas no destinadas a la elaboración, almacenamiento o manipulación de alimentos” y que, en caso de no admitirlo, deberán mostrar "un distintivo que así lo indique, visible desde el exterior”.



El Concello justifica esta medida para “garantir que os usuarios dos centros non vexan alterado o uso dos servizos que nos mesmos se prestan, derivado de situacións de fobias ou alerxias que puideran concorrer, así como para garantir e preservar, en condicións adecuadas, os bens mobles e, en xeral, o patrimonio que integran os anteditos centros”. Quedan excluidos de esta norma los perros de asistencia.