Ferrol y Narón encabezan el descenso irregular de la actual ola de coronavirus

El descenso de la actual ola de coronavirus en el área sanitaria de Ferrol no es regular, con días de saltos hacia arriba y hacia abajo, en función de las fechas y de la evolución de los brotes. El de ayer fue uno de los que dan esperanza de que la bajada se consolide rápidamente, puesto que se registraron 150 positivos nuevos (que se corresponden al período entre las seis de la tarde del viernes y la misma hora del sábado), un dato que remite a antes de la explosión de la variante ómicron. Las cifras del fin de semana suelen ser más bajas que el resto de los días pero tampoco en otros domingos antes de Navidad se habían recogido estos números.



Ferrol y Narón, que acumulan el mayor número de casos, son también los que bajan con mayor claridad, mientras que otras localidades, como Fene, As Pontes, Pontedeume, Valdoviño, Cedeira o Mugardos tienen peores cifras en cuanto a incidencia que hace una semana. De hecho, As Pontes y A Capela tienen los peores números tanto a siete como a 14 días. En cualquier caso, ninguna de las tres localidades ha salido todavía de la zona de máximo riesgo de transmisión.



El número de personas que actualmente tienen diagnosticada la infección es de 3.067, según los últimos datos publicados por el Sergas. Son 146 menos que el día anterior.



En los hospitales, la situación se mantiene prácticamente igual, con un paciente menos ingresado. Así, son 35 en total, con dos personas con coronavirus en la Unidad de Cuidados Intensivos y con 33 en planta (31 en el CHUF y dos en el Cardona).



En total, desde el inicio de la crisis del coronavirus, se han contagiado 23.854 personas. Hasta la fecha, se han notificado 248 fallecidos, 18 de ellos en la actual ola de otoño-invierno.