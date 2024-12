Ferrol se mantiene a la cola de las siete ciudades en el precio del alquiler

El mercado inmobiliario en el centro de Ferrol se mantiene como uno de los más estables de Galicia. A pesar de que las diferentes políticas de recuperación económica desde el estallido de la pandemia de coronavirus han supuesto un importante impulso para el empleo y la creación de empresas –ambos factores alcanzando niveles récord en sus respectivas series históricas–, los precios de venta y alquiler de viviendas no han ido parejos a dichos incrementos, aun registrando tasas de crecimiento.



Así, como refleja el último informe del Observatorio Galego da Vivenda, correspondiente al mes de octubre, Ferrol continúa situándose a la cola de las siete grandes ciudades en el coste del arrendamiento. Tal y como detalla el documento, el coste medio del arrendamiento se situó en los 492,3 euros, lo que supone una diferencia de 22 euros con respecto a la segunda urbe más barata, Ourense (514,3) y de 182,7 frente a A Coruña, la más cara (675).



Asimismo, el estudio autonómico muestra que el coste medio por metro cuadrado se mantiene en los 5,2 euros, medio euro por encima de Lugo, que en este apartado se sitúa como la urbe más económica (4,7). No obstante, resulta llamativa la diferencia que existe entre el balance del mencionado informe y las cifras que manejan los portales inmobiliarios. En este sentido, tanto Idealista como Fotocasa coinciden en situar este precio en torno a los siete euros, más cercano al nivel al que el documento de la Xunta coloca a Santiago (7), Vigo (6,9) o A Coruña (7,3).



Esto se debe principalmente a que estas empresas trabajan en base a los catálogos de sus inmobiliarias asociadas, incluyendo factores como los gastos de gestión, mientras que el Observatorio cuenta con datos estadísticos globales –lo que en la práctica lo aleja del mercado al que se enfrentan los ciudadanos que quieren arrendar–. De hecho, si se compara el precio de estas grandes urbes en los portales de referencia los costes se disparan, de modo que A Coruña sube hasta los 10,6 euros por metro cuadrado; Santiago 9,6; y Vigo 10,2.

Comarca



A nivel comarcal, establecer una comparativa resulta complejo por dos factores: por un lado, en el informe del Observatorio Galego da Vivenda ofrecen datos medios de municipios por tasas de población, pero no los desgranan por concello, además de no ofrecer el precio por metro cuadrado. Por otro, en los portales inmobiliarios tan solo detallan las cifras de Ferrol y Narón –e incluso, en el caso de este último, insisten en que son costes aproximados porque su catálogo de viviendas no es lo suficientemente amplio como para hacer una media fiable–.



En cualquier caso, en base a los datos de la Xunta se puede situar a Narón en el segmento de términos municipales con una población de entre 20.000 y 50.000 personas –según el INE de 2023 son 39.051–, por lo que el coste medio del arrendamiento de una vivienda sería de 514,7 euros, mientras que en Ferrol, con más de 50.000 –concretamente 63.890–, sería de 615.



Volviendo a los portales inmobiliarios, la municipio naronés alcanzaría un precio por metro cuadrado de 6,9 euros según Idealista, mientras que Fotocasa, por falta de datos, lo mantiene en 10 –cifra que emplea cuando cuenta con un catálogo en ese punto pero es demasiado reducido–. En cuanto al coste de una vivienda de alquiler, la media para Ferrol según Fotocasa –Idealista solo detalla la unidad de suelo– es de 672 euros, aunque varía según su superficie –desde los 460 para estudios hasta los 698 para pisos de tres o más habitaciones–; mientras que en Narón es de 824 –por tamaño, entre 626 y 874 euros–.



Por último, la característica más demandada en las viviendas ferrolanas es el aparcamiento, mientras que en las naronesas es el ascensor.