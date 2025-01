Ferrol inicia el año con una decena de proyectos preparados para su ejecución

Ferrol inicia el año con un total de diez obras con su ejecución programada para las próximas semanas. Según la Plataforma de Contratación del Sector Público, entre los meses de septiembre y diciembre se formalizaron una decena de intervenciones, a las que se sumaría otra ya adjudicada pero a falta de firmar el acta de replanteo y otras que aún se encuentra en período de licitación.



Se trata de actuaciones en su mayoría de mejora y arreglo de infraestructuras, por lo que no se incluyen ninguno de los grandes proyectos del gobierno local –como “Abrir Ferrol ao Mar”, la Cidade do Deporte o la reurbanización del Sánchez Aguilera–, dado que, aunque ya cuentan con sus respectivos planes directores y proyectos básicos y de ejecución, los trabajos en sí de momento no han sido licitados.



“El 2025 será un año clave para el Concello de Ferrol, ya que se materializarán diversas obras y proyectos que abarcarán tanto necesidades cotidianas de los ciudadanos como grandes iniciativas de desarrollo urbano”, explicó ayer la concejala responsable del área de Urbanismo, Blanca García, incidiendo en que todas estas intervenciones tienen como objetivo la mejora de la calidad de vida de los ferrolanos.

Primeros trabajos



Según los plazos recogidos en los diferentes contratos de la Plataforma Estatal, a lo largo del primer trimestre del presente 2025 deberían ejecutarse –y en muchos casos finalizar– ocho actuaciones.



La primera, formalizada el 27 de diciembre, sería el aglomerado de varios tramos de la carretera del lago de Doniños, adjudicada a Canarga por 61.106 euros y con un plazo de finalización de un mes. Teniendo en cuenta las vacaciones navideñas, de no presentarse imprevistos la intervención debería estar finalizara a comienzos de febrero. En la misma fecha se adjudicaron también a Canarga otros cuatro contratos, dos de los cuales con el mismo plazo de ejecución que el anterior. Son los aglomerados de la carretera de San Cristóbal a O Confurco (69.123 euros) y de varios caminos municipales en el lugar de Raxón, en Covas (64.747), por lo que también se espera que finalicen el próximo mes.

El Concello creará un centro social en la parcela del antiguo Bambú Club | J. Meis



Los dos restantes serían la reforma de la carretera do Vilar, adjudicada por 70.615 euros y con un plazo de ejecución de tres meses; y la de Lodeiro a Papoi, por 101.347 y 91 días para su finalización. De este modo, ambas actuaciones deberían concluirse entre los meses de marzo y abril.



En noviembre, concretamente el día 20, por otro lado, se formalizaron los aglomerados de la carretera de Catabois –que responde, apuntó la edila, a la necesidad de “facilitar el tránsito y la seguridad vial”– y de la calle Doutor Baldomero Beceiro, ambos adjudicados también a Canarga, por 293.054 y 42.544 euros, respectivamente. En este caso el plazo de ejecución será de dos meses para la primera y de uno para la segunda, por lo que ambas concluirán, si nada se tuerce, antes del mes de febrero.

Otras infraestructuras



Fuera de las obras de viales, en noviembre se formalizaron la reforma de la galería de la AVV de A Graña –que se licitó en su momento en verano y que quedó desierta–, adjudicado a Codema Lomba por 123.070 euros; y el refuerzo del talud del local vecinal de Doniños, que realizará Serconsa Servicios por 165.359. El plazo de ejecución será de seis y cuatro meses, respectivamente, por lo que el primer proyecto debería concluirse antes de que finalice mayo y el segundo marzo.



A estos se sumaría la primera fase de la ampliación del cementerio municipal de Catabois, que efectuará Xestión Ambiental de Contratas por 949.415 euros. En este caso, el contrato se firmó el 27 de septiembre y tendrá un plazo de ejecución de ocho meses, por lo que se espera que esté finalizado el próximo mes de mayo. En cuanto a los dos proyectos mencionados, uno sin formalizar y el otro sin adjudicar, serán la instalación de la línea subterránea de media tensión en A Malata y la renovación de la iluminación del estadio.

Resto del año



Además de las iniciativas señaladas –y excluyendo los grandes proyectos–, la responsable de Urbanismo, Blanca García, avanzó algunas de las actuaciones que se licitarán en los próximos meses.



En el barrio de Catabois, la concejala destacó, aparte de las ya mencionadas, la eliminación del tapón de la calle Penas de Guitín –”uno de los puntos más conflictivos de la zona”, afirmó– y la creación de un nuevo parque urbano en el antiguo campo de tiro. En Canido también se suprimirá otro obstáculo para la circulación rodada, en este caso en la calle Muíño de Vento, además de la reurbanización de Doctor Fleming –se creará una “comunicación peatonal” entre Alfonso López e Ignacio Martell–.

Tapón de la calle Penas de Guitín, en el barrio de Catabois | J. Meis



En Recimil, detalló García, “se llevarán a cabo actuaciones importantes”, tales como la mejora de eficiencia energética de varias viviendas, la renovación de interiores de pisos o la reurbanización del mercado. Asimismo, se creará un nuevo centro social en la parcela del antiguo Bambú Club, “un espacio que ampliará los servicios públicos de la zona”. En el caso de Caranza, la edila explicó que el área de Urbanismo planea una remodelación de los campos de fútbol y que en los próximos meses se acometerán las obras de mejora de la accesibilidad de la calle Padre Feijóo.



Por otra parte, en las áreas de Ultramar y O Inferniño el Concello acometerá la construcción de “un nuevo espacio de recreo y descanso” en el entorno de la calle Brasil, así como el comprometido parque infantil cubierto de Portanova. Asimismo, en San Xoán se ejecutará la mejora del campo de fútbol, que incluirá el nuevo local social de la AVV –estará en un lateral–.



Finalmente, en Esteiro se remodelará la plaza de Ferrándiz, “un proyecto de mejora que generará más espacios abiertos y accesibles para los residentes y visitantes”, concluyó la concejala Blanca García.