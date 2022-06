El Ferrol ilustrado se incluye por primera vez en las rutas turísticas de Renfe

Los trenes turísticos de Galicia que cada año pone en marcha Renfe coincidiendo con la temporada estival incorporan este año nuevas rutas, una de las cuales sitúa, por primera vez, a Ferrol, no solo como punto de partida o llegada del tren sino con visitas a la ciudad que permiten conocer algunos de los elementos más significativos de la misma, desde las fortificaciones de la ría al Ferrol de la Ilustración en el barrio de A Magdalena.





1. De Betanzos a Pontedeume y Ferrol

El tren que parte de A Coruña llega hasta Ferrol tras haber pasado por As Mariñas y Terras do Mandeo, reserva de la biosfera. La primera parada es Betanzos, una de las capitales del antiguo Reino de Galicia, donde se renrealizará una visita guiada por el casco histórico. A continuación, en Paderne se visitarán las instalaciones de Orballo, que cuenta con la única plantación de té de la Europa continental. El tren pasa por Pontedeume, con su torreón y puente medieval, aunque no se detendrá hasta Ferrol, donde se proyectan varias actividades, desde un paseo en la ría, desde el que se puede disfrutar de la vista de las fortificaciones de A Palma y San Felipe y que incluye una degustación a bordo, hasta un paseo guiado a pie por el Ferrol de la Ilustración, conociendo el barrio de A Magdalena, declarado conjunto histórico-artístico.





2. Una fecha en el calendario estival

El calendario fijado para las rutas turísticas por Galicia señala el sábado 16 de julio como la única oportunidad para disfrutar de esta recién estrenada ruta, que tiene una duración de entre 12 y 13 horas y media, dependiendo del punto de partida –se contempla Santiago de Compostela y a Coruña–. En el primer caso la salida será a las 7.42, con transbordo, y regreso a las 21.04, mientras que si se parte de A Coruña se saldrá con destino a Ferrol a las 8.35 de la mañana. El precio del viaje es de 45 euros para adultos, y de 20 para menores de 14 años hasta 4. Los más pequeños, que no ocupen plaza, viajarán gratis. También se ofertan descuentos del 15% para grupos de diez o más personas.





3. Los faros de la comarca de Ortegal

Antes de la incorporación de la ruta de As Mariñas a las turísticas que Renfe pone en marcha en verano en Galicia, la única representación de la comarca venía dada por la Ruta de Los Faros. Esta posibilidad sigue en marcha y lleva a los visitantes a la comarca del Ortegal. Se viaja, de este modo, al punto más septentrional de la península ibérica, visitando lugares como Cabo Ortegal, el mirador de Vixía Herbeira, el santuario de San Andrés de Teixido y el cabo Estaca de Bares. También se visitará el casco histórico de la villa de Viveiro y de regreso a los famosos acantilados de Loiba.





4. Incremento de la oferta de viajes

La oferta de viajes para recorrer la zona de faros es muy superior a la anterior y así se ofertan actualmente dos viajes en julio –los días 9 y 23–, dos en agosto –los días 6 y 20– y dos en septiembre –el día 3 y el 17–. En este mes de junio todavía puede hacerse este recorrido el sábado día 25. Los precios son los mismos que las otras rutas por Galicia, 45 euros para adultos; 20 para menores de 14 años y gratuito para los niños menores de cuatro años que no ocupen plaza.





5. Festival Celta de Ortigueira

Aunque no hay un servicio específico de trenes para el Festival Internacional do Mundo Celta que se celebra en Ortigueira en julio, Renfe habilita cada año nuevas líneas para poder acudir a esta celebración utilizando este medio de transporte. En algunas ocasiones, además, se han ofertado descuentos en los billetes para quienes acudan al evento.