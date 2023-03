Ferrol honró a las mujeres ferrolanas, Las Pepitas

Noche de fiesta, de cintas y capas, de ronda y de amor, como dicen los versos de algunas de las canciones con las que las rondallas llenaron las calles de la ciudad. Así se vive la “Noite das Pepitas”, que lejos de limitarse a unas actuaciones musicales, fue protagonista de toda la jornada de en Ferrol, pese a verse algo deslucida por la lluvia.



Si hace cuarenta años solo una rondalla amenizaba el ya tradicional día de Las Pepitas, víspera de San José, en esta ocasión el número asciende ya a 11 agrupaciones, unas con años a sus espaldas y otras renovadas e incluso recién nacidas, lo que demuestra que la tradición lejos de marchitarse, perdura.



Las rondallas Añoranzas, Só Elas –agrupación femenina–, Bohemios, Sonidos del Alba, Club de Campo y O Son do Mar –de reciente creación– fueron la apuesta ferrolana por la música y las canciones que nacieron para homenajear a la mujer ferrolana. A estas se han ido sumando propuestas de la comarca y hoy son ya cinco las rondallas que acuden cada año desde otros concellos a Ferrol: Rondalla Mugardesa, de Cariño, de Cedeira, Lucero del Alba de Neda y Trovadores de Ares.

Todas ellas, con sus capas, sus escarapelas y, como no podía ser de otro modo, sus madrinas –o padrino en el caso de Só Elas– entonaron por las vías de la ciudad sus valses y pasacalles en cuyas letras no podía faltar la Pepita, como símbolo de la mujer, el amor y la belleza.



En la plaza de Armas, la carpa levantada para la fiesta se abarrotó de gente, que disfrutó de un espectáculo que solo en Ferrol puede verse y que es Fiesta de Interés Turístico de Galicia. La noche no acabó ahí y la música siguió sonando a ritmo de guitarras y bandurrias.

Rondas

Las canciones populares tienen en la hostelería su razón de ser y allí estuvieron las rondallas animando la velada. Rondar a la mujer en los balcones es el inicio de la tradición que hoy es ya una fiesta para comercio –participan con concursos de escaparates dedicados a la festividad– y para hostelería, con la música rondallista como reclamo.

Laura Sandá, Añoranzas; Martina Aneiros, Bohemios; Ana Lamas, Sonidos del Alba; Milagros Rodríguez, Club de Campo; María del Carmen Pazos, O Son do Mar; María Amparo Vilasánchez, Rondalla Mugardesa; Raquel Martínez Alcácer, Rondalla de Cariño; Lucía Sueiro Barbeito, Lucero del Alba; Andrea Barrio Rodríguez, Trovadores de Ares y María Teresa Díaz Pérez, Rodanlla de Cedeira fueron las madrinas que acompañaron las rondas, junto al único padrino, Arsenio Caneiro.

Madrinas de las rondallas en el Jofre

Hermanamientos

Del mismo modo que cada 7 de enero la corporación lucense llega a Ferrol para celebrar San Xiao y conmemorar el hermanamiento entre Lugo y la ciudad naval, llegada la jornada de Las Pepitas, la corporación mindoniense comparte con la ferrolana los cantos de las rondallas de esta tradicional fiesta.

Antes de que los instrumentos de cuerda sonasen por las calles de la ciudad, el teatro Jofre acogió el acto institucional de renovación de lazos de unión con Mondoñedo. Una unión que cumple su mayoría de edad, desde que fue firmada por los entonces alcaldes Juan Juncal y Luis Rego. Ahora, 18 años después, Ángel Mato y Manuel Ángel Otero volvieron a sellar esa amistad y unión cultural religiosa e histórica que une a ambos pueblos.



Mato recordó las dos celebraciones que sirven de escaparate a este hermanamiento, Las Pepitas y As San Lucas que sirven, indicó, para “ratificar ese compromiso de ambas dúas corporacións”.

Este año, además, Ferrol celebra también el medio siglo de unión con la localidad lusa de Vila do Conde. Una amistad que nace en el ámbito musical ya en el año 1973, de la mano del Real Coro Toxos e Froles y el Rancho da Praça, cuyos integrantes acudieron ayer a Ferrol, en representación de la Cámara Municipal.

En el acto institucional, además de este sellado de amistad, se rindió homenaje a Ramón Sánchez Dopico (Rondalla Club de Campo), fallecido en 2011 con la entrega de una mención honorífica.

Las distinciones de rondallista de honor recayeron en Samuel Ponce Gundín (Bohemios) y en Guillermo Antonio Rey (Tono) y Eduardo López Cornide (ambos de la del Club de Campo).