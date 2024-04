Ferrol se estrena en el mundo de los free tours como forma de conocer la ciudad

Ferrol es una gran ciudad más allá de que alcance o no el número de habitantes necesario para ser considerada como tal. Una prueba está en el desembarco de los free tours, propios de cualquier ciudad europea que reciba turistas habitualmente. Galicia Experience, con Elena Iglesias Durán a la cabeza, es la empresa encargada de poner en marcha en Ferrol desde finales de este mes esta otra forma de visitar y conocer la historia y los puntos de interés de una localidad.

¿Cómo fue su desembarco turístico en la ciudad naval?

En 2018 nace Galicia Experience. Empecé ofreciendo el servicio de visitas guiadas en Santiago. Tenemos la oficina física en esa ciudad, con muchos tipos de tours, y con el paso del tiempo hemos ido ofreciendo el servicio en otras ciudades (A Coruña, Pontevedra y Ourense) y este año nos queríamos lanzar con Ferrol porque tampoco hay ninguna empresa que haga free tours, que es un servicio muy demandado pero también nos gustaría ofrecer tours gastronómicos, ofertar más cosas a más largo plazo.También por la zona natural e incluso por Ferrolterra, por concellos como Cedeira u otros.

El concepto de viaje por Europa y el de free tour casi va unido en estos tiempos...¿qué diferencia este tipo de visitas de otras?

El free tour es una visita muy accesible, porque de hoy para mañana puedes encontrar una visita a través de la web. Además, como su nombre indica, no tiene un precio establecido lo que lo hace atractivo. Empezamos la visita explicando lo que significa, que cada uno, según el grado de satisfacción pone el precio y eso les resulta atractivo. En su momento fue un concepto revolucionario (empezaron en Alemania en 2004) aunque ahora ya hay free tours en todas partes. Yo misma cuando viajo también me apunto. Son muy característicos y se traducen en que en dos horas puedas conocer lo más importante con información de puntos de interés, recomendaciones de dónde comer, con guías locales, en tu idioma, etc.

¿Qué sensación tenéis de lo que le puede interesar al turista de esta zona? ¿Ferrol es feo como dicen algunos o precioso como apuntó Carlos Baute recientemente?

Hay que romper el mito de que Ferrol es feo, sorprende cuando se lo conoce. La gente que dice eso no ha estado en la ciudad ni en la zona. Creo que además está despertando, con las rehabilitaciones en Ferrol Vello. Hay muchas oportunidades que hay que explotar en el buen sentido.

¿Y qué podrá conocer el visitante en sus recorridos?

Partimos de la plaza de Armas. Empezaremos por un tour básico e indispensable para conocer la ciudad. Son dos horas por el centro de la ciudad. Magdalena, Amboage, San Julián y caminaremos hasta Ferrol Vello hasta las famosas letras del muelle. Todo esto en un paseo que permite ver el Parador, el mirador de Herrera. La historia de la ciudad, los castillos, lo principal para que el visitante sepa lo mucho que hay que contar y ver de esta ciudad.



Siendo una empresa de Santiago, ¿tiene alguna vinculación con Ferrol?

Mi madre es de Ferrol. Gran parte de mi infancia la pasé en Ferrol, la Semana Santa, por supuesto, y las Navidades también. Aquí hice mi comunión incluso, y me siento media ferrolana, por parte de madre.

¿Ofertan más productos turísticos?

Somos una agencia de viajes o sea que el free tour es solo parte de nuestra oferta, como otros muchos de precio fijo, pero es algo que la gente pide.

¿Cuándo llegarán a Ferrol y cómo se encuentran sus free tours?

Empezaremos a finales de abril, si puede ser ya el 27-28, si no empezando ya mayo. Se puede reservar a través de la página web www.galiciaexperience.com o del correo electrónico info@galiciaexperience.com.