Ferrol cerró 2022 superando la cifra de creación de empresas previa al covid

El tejido económico del área de Ferrolterra mantuvo a lo largo del pasado año su tendencia a la recuperación. Aun con margen de mejora –y potencial recesión–, el conjunto de las tres comarcas ha logrado no solo salir reforzado de la pandemia de coronavirus, sino también de la crisis energética derivada de invasión rusa a Ucrania. Y es que, la fuerte inversión previa en renovables en la zona por el cierre de la central de Endesa As Pontes, sumada a la apuesta por el sector de la eólica marina de Navantia como forma de diversificar su actividad, ha resultado providencial en el actual contexto geopolítico y socioeconómico.



Uno de los principales indicadores de esta mencionada progresión positiva es la creación de empresas, que en Ferrolterra superó en 2022, por segundo año consecutivo, las cifras previas al estallido de la pandemia de coronavirus. Analizando los últimos datos del Instituto Galego de Estadística (IGE), en base al balance anual del Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme), se puede observar que el pasado año en el conjunto de las tres comarcas se fundaron un 24,34% más de compañías que en 2019, pasando de 152 a 189. Esto, a su vez, supone un incremento del 16,67% respecto a 2021 –162 empresas–, primer año tras la pandemia en el que se superaron, por un 6,58%, las cifras posteriores a la epidemia.

Comarcas



A nivel comarcal, en el área de influencia de la ciudad naval el primer trimestre del año fue el más fuerte en fundación de nuevas compañías, con 14 cada mes –el segundo también fue muy relevante, pero queda por detrás al bajar abril y mayo hasta las 13 empresas, respectivamente–. En cuanto al Eume, los períodos destacados fueron el tercer y segundo trimestre, por ese orden, con un total de once y diez nuevas empresas cada uno. Finalmente, la comarca de Ortegal se situaría a la cola de la tres que componen el área de Ferrolterra –principalmente por un menor volumen poblacional y de tejido industrial–, sobresaliendo los meses de enero, marzo, mayo y octubre, con tres nuevas compañías fundadas, respectivamente.



Como dato curioso, en el período comprendido entre los años 2022 y 2019 tan solo se creó en el conjunto de las tres comarcas una sola empresa con la forma jurídica de Sociedad Anónima –concretamente en Narón en septiembre de 2020–, siendo la responsabilidad limitada la fórmula preferente por los empresarios de Ferrolterra –de hecho, salvo en el entorno de la ciudad naval en los años 2022, 2021 y 2020, en los que se fundaron compañías bajo la categoría de “outras”, todas las nuevas empresas entran en este paraguas–.

Municipios



Desde una perspectiva municipal, el incremento en la creación de compañías fue una tendencia generalizada, especialmente en aquellas zonas con una mayor presencia industrial –sorprendentemente, los concellos en los que prevalece el sector servicios no crecieron en la misma medida–. De esta forma, As Pontes, Ferrol y Cabanas, con trece nuevas empresas las dos primeras y tres la tercera, fueron algunos de los municipios más destacados en resultados positivos –en el caso del último habría que añadirlo en conjunto con Fene (+2), dado que comparten el polígono Vilar do Colo; mientras Narón y As Somozas –con una caída de ocho y una empresa, respectivamente– se situarían en el extremo opuesto.



Como ya se mencionó, en los concellos con una mayor presencia del sector servicios vinculado al turismo la situación fue de estabilidad, con casos como Valdoviño y Mugardos cerrando 2022 superando sus cifras previas a la pandemia, mientras que otros como Ares o Pontedeume despidieron el año en negativo –Ortigueira y Moeche fueron los únicos términos municipales que cerraron el pasado 2022 sin variaciones respecto a 2019–.