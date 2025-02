Ferrol acogerá en marzo el mercado de segunda mano “O Tinglado”

“O Tinglado”, el mercado de segunda mano impulsado por la Consellería de Medio Ambiente que el pasado diciembre cosechó un gran éxito en Vigo, llegará a Ferrol el próximo mes de marzo. Hoy mismo, la responsable de esta área autonómica, Ángeles Vázquez, informó en rueda de prensa de este evento, que tiene como objetivo promover la economía circular y el consumo responsable.



Acompañada del alcalde, José Manuel Rey; el presidente de la Autoridad Portuaria, Francisco Barea; y la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, Vázquez detalló que la cita tendrá lugar entre los días 15 y 16 del mencionado mes en la Sala Curuxeiras del puerto interior ferrolano. “Temos que concienciar á poboación de que a nosa roupa, esa cerámica que temos na casa e non sabemos que facer con ela ou incluso certas coleccións que chega un momento en que non teñen utilidade para nós (...) debemos darlles unha segunda vida”, afirmó la responsable autonómica.



En este sentido, la conselleira incidió en que se busca el “renacer” de estos objetos, dado que, de no hacerlo, se convierten en “residuos, que xa non teñen cabida en Galicia”. En total, avanzó Vázquez, podrán participar 60 vecinos –30 por jornada–, subrayando que se trata de un mercado únicamente para particulares y en el que, por tanto, no pueden participar comercios, incluidos aquellos que se dedican, precisamente, a la venta de objetos de segunda mano.



Así, la Xunta pondrá a disposición de los vecinos una página web en la que inscribirse hasta el 5 de marzo en esta iniciativa, que no tendrá coste alguno. Los puestos, avanzó, serán de cuatro metros cuadrados y el espacio portuario permanecerá abierto ambas jornadas de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.



Por su parte, el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, calificó la iniciativa de “un exemplo de compromiso ambiental” y “unha oportunidade de promover hábitos de consumo responsable”. De esta forma, el regidor ferrolano apuntó que la propuesta permitirá responder a la “demanda” de habilitar un espacio para esta venta de segunda mano y así “dar unha vida extra “a todo aquelo que non queremos”. El presidente de la Autoridad Portuaria, Francisco Barea, señaló, por otro lado, que para su organismo “a sustentabilidade e o cuidado da nosa contorna” son “eixos estratéxicos”. Mediante la participación del organismo en este evento, apuntó, se cumple su compromiso con la sostenibilidad “social, económica e ambiental”.