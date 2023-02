La Feira do Grelo de Xestoso cosecha un nuevo éxito de participación

El Campo da Festa do Canedo, en la parroquia monferesa de Xestoso, acoge hoy la vigesimosegunda edición de su ya tradicional Feira do Grelo; una iniciativa impulsada por el Concello de Monfero con el objetivo de poner en valor uno de los productos más emblemáticos de la gastronomía gallega.



Como no podía ser de otro modo, la afluencia de vecinos y participantes en este evento fue enorme y continua, con centenares de personas no solo apreciando los diferentes bienes expuestos -además de grelos también se pusieron a la venta toda clase de artesanías y artículos "autóctonos" de alimentación-, sino también tratando de hacerse con una buena provisión de los preciados productos que protagonizan la fiesta. Y como no puede haber fiesta sin música, el evento estuvo en esta primera parte amenizado por el grupo folclórico Virxe da Cela.



De hecho, el éxito fue tal que apenas un par de horas después del inicio de la jornada buena parte del género ya había sido despachado, para decepción de los asistentes menos madrugadores. El evento también incluyó, a partir de las doce del mediodía, la entrega de premios del tradicional concurso de cestas.



Por último, a la una del mediodía llegó el momento del pregón, que este año llegó de la mano del presentador Juan Fuentes, para, a continuación, comenzar la sesión vermú, con el Dúo Venus al cargo de la música. Esta tarde, tras un almuerzo popular, la fiesta se retomará desde las cuatro con una nueva sesión de la formación antes mentada.