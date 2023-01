FeC solicita una “urxente intervención” ante el deterioro del CEIP San Xoán de Filgueira

El inexorable paso del tiempo pero también “a falta de vontade política” están, según Ferrol en Común, detrás del significativo deterioro y “abandono total” que en la actualidad presentan las instalaciones del CEIP San Xoán de Filgueira. Tal y como trasladó la ANPA del centro a la formación política, son varias las actuaciones que serían necesarias para solucionar las numerosas deficiencias existentes en la actualidad.



Algunas de ellas aparecen detalladas en la moción que FeC ha registrado para su debate en el próximo pleno y en la que solicitan una “intervención urxente tanto por parte do Concello de Ferrol como da Xunta de Galicia, cada un dentro das súas competencias”, indican. “Sen ir máis lonxe, os accesos ao centro e ao pavillón están nun estado lamentable, pois cando chove, anégase toda a zona, e convértese nunha charqueira con terra e barro, poñendo en graves apuros ao alumnado e aos seus pais e nais”, denuncian desde el grupo político.



Aluden también al muro perimetral del recinto, con brechas de gran tamaño que dejan al descubierto la estructura de hierro interior, “ademais dos continuos desprendementos de cemento e a posibilidade de derrubamento co risco que isto supón”, añaden, y que atribuyen a la falta de mantenimiento. Además, el cierre que limita con las fincas privadas mediante postes metálicos y malla forrada prácticamente ya no existe, por lo que “en moitos casos os animais que se atopan nestas fincas entran no recinto escolar ou os propios nenos e nenas saen ás fincas anexas”, apuntan.



Interior

En cuanto a los problemas existentes en el interior de las instalaciones educativas, señalan desperfectos que afectan al pavimento del edificio de educación infantil, “que se está a desfacer por debaixo das planchas de PVC termoselado e aínda que se levaron a cabo algunhas pequenas intervencións, funcionan como parches”.



Con respecto al pabellón, desde FeC afirman que este “se atopa na liña de todas as instalacións deportivas da nosa cidade. O cambio de cuberta é unha necesidade absoluta, pois atópase gravemente deteriorada, acusando oxidación, filtracións de auga e goteiras, o que provoca inundacións e condensacións que impiden a práctica deportiva e danan o material”, señalan.



Esta infraestructura es empleada, además de por la propia comunidad educativa del centro, por otros clubes deportivos de fútbol sala y baloncesto “que moitas veces non poden realizar a súa actividade polo estado no que se atopa o pavillón”, inciden.



Ferrol en Común criticó también el “desinterés” del gobierno local por la situación del colegio así como por no sacar el máximo rendimiento del Consello Escolar Municipal, un órgano, recuerda la formación, creado para organizar y canalizar las demandas de los centros educativos y que “nestes catro anos de mandato do goberno socialista foi convocado unha única vez, algo que é unha auténtica vergoña”, dicen.