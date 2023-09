FeC critica el trasvase de fondos de la biblioteca, Xuventude y Deportes para pagar las fiestas

Ferrol en Común denuncia la “falta de rigor e coherencia do goberno do Partido Popular, que con palabras defende servizos que pola vía dos feitos liquida”, en referencia a los datos sobre las transferencias de crédito realizadas para sufragar las fiestas que se les acaban de facilitar, “logo de reiteradas peticións dende o mes de agosto”. La formación que lidera el ex alcalde Jorge Suárez recuerda que el gobierno local apuntó que tenían un presupuesto “de case cero euros” para celebrar las fiestas “para logo anunciar preto de 500.000 euros en contratacións, o que obrigatoriamente tivo que supoñer baixa doutras partidas”.



FeC informa de que se transfirieron fondos desde Deportes (10.286,38 euros), desde Mocidade (75.337,5) y también desde la biblioteca (83.850,63 euros), sumando un total de 169.475 euros.



En el caso de la biblioteca, desde Ferrol en Común apuntan que la cantidad detraída es suficiente “para reforzar de forma permanente o persoal, nunha das institucións máis castigadas do Concello”. Son fondos que fueron, indican, “fulminados en favor das festas sen ningún pudor, con total falta de transparencia” y subrayan que esa partida no puede volver a ser dotada de crédito, según la legislación, por lo que este hecho no puede ser rectificado.



Sobre Deportes, recuerdan el estado de las instalaciones deportivas y las reivindicaciones del personal municipal en huelga de ese servicio, así como las quejas de los clubes. “Deixamos sen atender a área con persoal específico por necesidades festivas de consumo rápido, un paradoxo que o goberno pretende agochar e non explica no seu balance de cen días”.



Respecto al área de Mocidade, desde Ferrol en Común señalan que toda la preocupación mostrada en campaña “quedou diluida coa sinatura dun simple decreto, que deixou sen posibilidade de desenvolver no que queda de ano ningún tipo de política activa impulsada dende a administración local orientada á mocidade”.



Reclama FeC transparencia en todas las modificaciones de crédito y que se rectifique “esa política de fogos de artificio”.