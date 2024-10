FeC afea al gobierno local que emplee abogados en una acción formativa sobre igualdad

El grupo municipal de Ferrol en Común (FeC) cargó esta semana contra el gobierno local al considerar que emplear abogados y no profesionales como educadores sociales en una acción formativa sobre igualdad y violencia de género supone “un retroceso inaceptable” en las políticas feministas.



Por medio de un comunicado, la agrupación informó de que el Concello celebrará próximamente en todos los centros de Infantil, Primaria y Secundaria de la ciudad naval una jornada sobre igualdad y violencia de género. Los encargados de impartir esta formación, apuntó FeC, serán profesionales del Ilustre Colegio de Abogados de Ferrol, con el que el Concello firmó un convenio el pasado agosto –por valor de 4.000 euros– para la realización de programas informativos.



Así, desde Ferrol en Común se censuró que, para la única propuesta de este ámbito programada a día de hoy para este curso escolar, no se cuenten con profesionales con formación específica en igualdad de género. En este sentido, el grupo municipal subraya que, si bien es cierto que los letrados están preparados para abordar estas temáticas, lo hacen desde un punto de vista legal y no desde la prevención, la sensibilización, la visualización o la valoración de los factores de riesgo. Asimismo, la agrupación insistió en que, por lo general, no cuentan con competencias en el ámbito educativo y en la resolución de estas situaciones fuera del entono legal.



De esta forma, la agrupación considera “moi grave” tomar esta clase de decisiones “sen pensar nas repercusións educativas que poden ter no alumnado”, solicitando al Concello “un novo plantexamento” en estas actividades. Por último, desde Ferrol en Común se criticó la falta de información en torno al convenio, tales como el material curricular que se empleará o los profesionales que la impartirán.