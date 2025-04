Far Away Place celebran un histórico aniversario: de tocar en el instituto a “petar” La Room

La definición de banda ferrolana no podía ser más fiel para Far Away Place, que, nacida entre los muros del IES Concepción Arenal, empezó estrenando los locales de ensayo municipales. Quince años después, sus integrantes continúan aprovechando las ventajas que les proporciona este espacio público, aún habiéndose convertido en referentes de la escena local actual, tal y como demostraron en el concierto del viernes en La Room.



“Estaba lleno hasta la bandera”, concreta Ángel Rodríguez, que se ocupa de la voz y la guitarra rítmica, sobre esta sesión en la que celebraban su aniversario. El público se volcó hasta tal punto que el inicio se retrasó por la cantidad de gente que formaba una cola a las puertas.

Desde su origen en 2010, cuando el profesor del Concepción Arenal Teo Ramírez, que también estuvo entre el público esta vez, les hizo un hueco para unas primeras prácticas, el proyecto cambió mucho. Antes de que se incorporase el primer bajista había tres integrantes, entre los que se encontraba el guitarrista Iván Soler, que rememoró estos buenos tiempos tocando también en el concierto de La Room.



Hoy en día, y desde hace alrededor de once años que llevan con la misma formación, la guitarra solista la lleva Gabriel Sima, que aunque no formó parte en el momento de nacer, también estaba estudiando en el mismo instituto. El equipo se completa con Santi Román a la batería y al bajo Jorge Rodríguez, “que era el que nos llevaba a los conciertos porque no teníamos carné de conducir con 16 años”, indica su hermano, el cantante.



La fundación de los locales de ensayo municipales les vino como anillo al dedo y fueron una de las primeras bandas en tocar en las instalaciones. Por aquel entonces, el servicio se adecuaba perfectamente a sus necesidades y, aunque el vocalista admite que con el paso del tiempo y el aumento de las responsabilidades de cada uno es más difícil adaptarse a los horarios, Far Away Place conserva su lugar. A pesar de comprender a quien deba buscar otras alternativas, Ángel valora que “es un espacio de encuentro con otras bandas” en el que se puede conocer gente nueva y donde confluyen proyectos que están empezando con otros más veteranos como ellos.

Repertorio

“Desde el primer concierto hemos apostado por los temas propios”, continúa Ángel Rodríguez, apuntando cuál es el aspecto que se mantiene inamovible desde hace quince años, una filosofía que volvieron a demostrar el fin de semana, ofreciendo una hora y media de composiciones suyas.



El título de una de las primeras canciones, “Wellcome to Far Away Place”, también dio nombre a su álbum debut y en este momento, desde hace meses, se están volcando de nuevo en el proyecto, después de dos años espaciando cada vez más los ensayos por motivos laborales. Así, la agrupación ya cuenta con temas preparados para integrarse en un futuro segundo trabajo discográfico, que por el bien de sus fanáticos, ojalá no se haga de rogar demasiado.