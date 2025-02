Familiares y trabajadores del Souto de Leixa de Ferrol exigen rapidez para la nueva adjudicataria

Trabajadores y familiares de residentes del Centro de Atención a Persoas con Discapacidade Souto de Leixa se concentraron este jueves frente al edificio administrativo de la Xunta para reclamar “celeridade” en la adjudicación del proceso que conducirá a la llegada de una nueva entidad que se encargue de su gestión.



“Levamos moito tempo esperando este cambio”, explicó la portavoz de la plataforma Agora Souto!, Saila Chao, que asegura que “despois do día 15 debería de saberse quen vén e o día 1 de abril debería estar xa operativa”.



Chao denunció que “hai pouco persoal, as instalacións non son boas e o ambiente é bastante tóxico. Non é sostible”, enumeró antes de añadir que “falta seguridade, hai agresións e pouco control da medicación. É un cúmulo de circunstancias que fan que a situación sexa a que é”.

Concentración delante de la Xunta este jueves | Daniel Alexandre

Este impasse, subraya, está “agravando a situación, xa que a empresa que está non quere dar pasos porque pensa que pode ter os días contados, co que a falta de persoal non se cobre”, dice, “o que repercute na atención ás usuarias”.

Los familiares aseguran sentirse “muy dolidos e impotentes ante esta situación que no vemos que vaya a mejor; al contrario”. Así, relataron “situaciones críticas” como desnutrición o falta de control de la medicación. “Ya no sabemos qué hacer”, afirman.

Además, dicen que Política Social “sabe perfectamente lo que hay aquí y su actitud es que están en ello, pero no hay ni una inspección para que se vea lo que está pasando”. En ese sentido, relató que la situación es una “cadena” que comienza con una “mala medicación con estos usuarios desatendidos, los trabajadores no pueden realizar sus funciones por esta mala gestión y los familiares estamos muy afectados por las condiciones en las que están los usuarios y familiares”.