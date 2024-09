La falta de mantenimiento en Recimil desata las críticas de los vecinos

La falta de mantenimiento en el barrio de Recimil está generando malestar entre los vecinos, que denuncian que la administración local está dejando de lado la zona. Si bien desde la Asociación de Vecinos se señaló que, al menos en términos de convivencia, la situación del área ha mejorado notablemente, no es así en otros aspectos.



De este modo, la principal queja que se trasladó a este diario es la relativa a las labores de chapeo, que lleva sin realizarse, salvo en el entorno del CEIP Plurilingüe Ángela Ruíz Robles, desde hace varios meses. “En la zona más cercana a As Pías ya no es que no corten los jardines, sino las aceras, alrededor de las casas...”, censura una residente, incidiendo especialmente en el estado de puntos como el área peatonal de la calle As Pontes o Álvaro de Sotomayor. “Son zonas peatonales, con árboles grandes, con adoquines, y todo está por el medio, con hierbajos que me llegan a mí hasta la cintura”, lamenta. Esta coyuntura, apunta, empieza a atraer a las ratas, por lo que se está convirtiendo en un problema “de salubridad”.



En este sentido, los vecinos apuntaron que no han optado por presentar denuncias, pero critican que, tras trasladarle la situación a los trabajadores de Urbaser en varias ocasiones, siempre se les dice que se va a cortar pero nunca se hace nada.

Alrededores del CEIP Plurilingüe Ángela Ruíz Robles | J. Meis



Por su parte, la presidenta de la Asociación de Vecinos, Isabel Riveiro, confirma que, en relación a las labores de chapeo, “vinieron a limpiar la zona del colegio y ya nada más”. “Las malezas están hasta arriba, enormes, pero no vienen”, lamenta, aunque tambien señala que “el resto está bastante bien, más tranquilo. No hay tanto follón como había ahí atrás”, aunque sigue habiendo algunos casos de ocupación de inmuebles vacíos. En cuanto al mantenimiento general, la representante denuncia que el barrio presenta muchas deficiencias, tales como aceras levantadas o baches en el pavimento. “Las carreteras están agrietadas, en algunos puntos hasta están deformadas por las raíces de los árboles, pero nada, no vienen a arreglarlo ni mucho menos”, lamenta.



Asimismo, la presidenta de la entidad también denunció la presencia de ratas, pero en este caso en la zona de la plaza de Sevilla, principalmente en los alrededores de la palmera. En cuanto a su comunicación con el Concello, Isabel Riveiro señala que, a día de hoy, es nula.



Por su parte, el gobierno local comunicó ayer que se ha movilizado hasta la zona una cuadrilla de Urbaser –adjudicataria del contrato de limpieza de viales, que incluye las labores de chapeo– para subsanar el problema de la maleza.