La falta de acuerdo prolonga la huelga en el transporte urbano

Continúa la huelga en el transporte urbano de Ferrol, Narón y Neda tras el infructuoso encuentro entre los trabajadores y los responsables de Maitours en el día de ayer, que apenas duró media hora, según indicó el sindicato mayoritario, la CIG.



Desde la central se critica la “nula vontade negociadora” de la compañía y reclama la “intervención inmediata da Xunta como responsábel do servizo de transporte de viaxeiros por estrada”. El responsable de Transportes de la FGAMT-CIG, Xesús Pastoriza, lamenta que la empresa, en el poco tiempo que duró la reunión, pidiese la desconvocatoria de la huelga “sen achegar ningunha garantía de que aplicará o convenio provincial, nin compromisos de respectar outros acordos laborais”.

“Agardabamos poder avanzar nun acordo, pero non foi posíbel”, añadió, puesto que, explicó, “pretendía que désemos por rematado o paro á espera de que a Xunta lle mellorase o contrato e logo xa decidirá se negocia algunha mellora das condicións laborais e salariais”.



El personal lleva desde el 15 de julio en huelga para pedir que se le aplique el convenio provincial del sector, y no el de Tranvías de Ferrol, firma que ya no existe.



Pastoriza recuerda que la última reforma laboral obliga a hacerlo así y no priorizar el de empresa cuando este empeore las condiciones de aquel. Una sentencia de 2021 obliga a Maitours a aplicarlo, pero siempre que se publique en su integridad en el Boletín Oficial de la Provincia.

Por otra parte, el diputado ferrolano del BNG en el Parlamento gallego, Mon Fernández, presentará una proposición no de ley en la que demandará de la Xunta su “implicación urxente na resolución do conflito, esixindo á empresa concesionaria a aplicación a todo o cadro de persoal do convenio provincial de transporte de viaxeiros”.



El nacionalista recuerda que Alsa creó una UTE entre Maitours (personal de la antigua Tranvías) e Intercar (de Monbus) y que “desde o comezo amosou actitudes diametralmente opostas en ambas empresas, negándose a aplicar unha sentencia xudicial”. Apunta, además, que el personal de Maitours (ex de Tranvías) no está cobrando ni antigüedad ni dietas, a diferencia que en Intercar.

La AVV de Caranza pide a la Xunta ampliar los servicios mínimos

La Asociación de Vecinos Cuco Ruiz de Cortázar de Caranza pide a la Dirección Xeral de Mobilidade de la Xunta que amplíe los servicios mínimos del transporte urbano, afectado por la huelga que desde el 15 de julio protagoniza la mayor parte de la plantilla de Maitours, concesionaria de las líneas que conectan Ferrol, Narón y Neda.



Ante el inminente inicio del curso y un incremento del número de usuarios, la entidad vecinal explica que, “respetando la reivindicación de los trabajadores que reclaman sus derechos”, los vecinos y vecinas “también los tenemos”. Pide que se tengan en cuenta los horarios laborales de quienes necesitan trasladarse desde Caranza al centro en la línea C y a los hospitales con la línea D.



La AVV señala que, con la propuesta actual, entre las 9.00 y las 18.00 horas no hay servicios mínimos. “La mayoría de los trabajadores no son funcionarios con turno continuo”, explica, “sino que trabajan a turno partido”.



“En diez días empiezan los colegios e institutos y la situación se agravará”, pronostica la entidad, por lo que pide la ampliación de las frecuencias en las citadas líneas.