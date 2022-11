La factura de la luz también aprieta a las administraciones locales, que asumen grandes subidas

La luz ha subido, sube, y mucho, para el común de los mortales, pero también para las administraciones locales, aunque en este caso duela menos, aunque, a posteriori, pueda recaer también en el ciudadano a través de una hipotética subida de impuestos. Sea como fuere, las arcas locales también se están viendo afectadas por la escalada del precio de la energía.



Preguntados al respecto algunos concellos (no todos han aportado datos), es fácil hacerse una idea de la dimensión del problema al que hacen frente. Consistorios como el de Fene, tercero en importancia en la comarca en cuanto a número de habitantes, ha notado ya un importante incremento en su factura de la luz. Así, hasta agosto el recibo se ha incrementado entre un 15 y un 20%, un porcentaje que consideran que será superior al cierre del último cuatrimestre del año. Apuntan desde el consistorio fenés que por esta cuestión se está acelerando el cambio de la iluminación LED desde el año pasado, algo que se está haciendo “principalmente por unha finalidade ambiental, pero tamén co obxectivo de conter no posible a suba da factura da luz”.



En un ayuntamiento como el de San Sadurniño, más pequeño en número de habitantes pero con una importante extensión, el incremento porcentual de la factura de la luz también es creciente. Tomando como referencia lo abonado entre enero y agosto de 2021 y el mismo período de este año, el encarecimiento de este servicio alcanza el 15%. Cabe destacar que en este municipio “se ten cambiado a LED unha boa parte das liñas principais de iluminación pública, o que tamén supuxo reducir o número de cadros e, polo tanto, os contratos de subministración”, explican.



Otro dato importante al respecto de este incremento en el gasto por el servicio de luz lo aporta el Concello de Moeche, donde la alcaldesa de la localidad, Beatriz Bascoy, aseguró que hasta julio de este año ya se había pagado lo mismo de luz que en todo 2021.



Así, manejando los datos concretos que facilitan desde el consistorio modestino, en 2021 se pagó en concepto de luz pública e instalaciones municipales 90.539 euros; mientras que hasta septiembre de este año el gasto es muy superior, alcanzando ya los 129.125. Así pues, se han abonado en los tres primeros trimestres del año 38.586 euros más que lo satisfecho en todo el ejercicio pasado, lo que supone, de

momento, un 42,6% más.



Cabe precisar que en este municipio también se están pasado a LED las luces del centro urbano y en la AC-862, que son las redes de iluminación pública más largas.



Hay concellos, en cambio, en los que este gasto se mantiene. Es el caso del de Cedeira. Así, según la información facilitada por el área económica del Ayuntamiento, el año pasado se pagaron de luz 187.919 euros, mientras que este año se han abonado ya por este concepto 137.269. “Teniendo en cuenta que restan por pagar tres meses, seguramente se acabará el año con un gasto similar al del año pasado por este concepto”, explican. Sostienen que esta posible similitud de cifras, pese a que la factura crece en la mayoría de administraciones locales, se debe a que “teníamos licitado hasta hace poco, con la FEMP, el contrato de suministro de electricidad y también se produjo una gran renovación del alumbrado público del último año, poniendo LED de bajo consumo”, explican.



Los edificios públicos también constatan el incremento en la factura de la luz. La UDC, por ejemplo, acaba de aprobar un plan de ahorro energético, toda vez que el incremento del gasto corriente general de la institución es de 2,6 millones este año.