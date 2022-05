Expocidades muestra lo más singular de las ciudades del Eixo

Desde esta mañana y hasta el domingo estará abierta en la plaza de Armas la muestra Expocidades, que con un total de 30 casetas mostrará lo más significativo en cuanto a turismo y gastronomía de las ciudades que integran el Eixo Atlántico.



Durante tres días se ofrecerán numerosas degustaciones locales de comida y bebida –algunas requieren inscripción previa–, distintas actuaciones de animación y talleres. El horario del día de hoy será de una del mediodía a las nueve de la noche, mientras que el sábado los stands abrirán de 13.00 a 22.00 horas y el domingo de 11.00 a 19.00 horas.



El acto inaugural tendrá lugar a las 13.00 horas y participará el alcalde, Ángel Mato, que señaló que se trata “dunha cita que busca promover o turismo de proximidade entre as localidades e deputacións galegas e as portuguesas que forman parte do Eixo Atlántico”.



Con este evento de confraternización, además de promover el turismo, el Concello busca seguir dinamizando la ciudad con la celebración de actividades. que logren atraer visitantes a Ferrol durante los fines de semana. La programación puede consultarse en la web del Concello.