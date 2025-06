Expectación en la Asociación de Vecinos de Recimil por el proyecto de su futuro local social

El gobierno local de Ferrol cuenta con iniciar las obras del futuro local social del barrio de Recimil el próximo mes de septiembre, marcándose como objetivo que entre en funcionamiento en mayo de 2026. Así se lo trasladaron esta mañana el teniente de alcalde y la edila de Urbanismo, Javier Díaz y Blanca García, a la directiva de la asociación de vecinos de la zona en una reunión programada para abordar con las representantes los detalles de la intervención.



Este establecimiento, situado en el bajo del antiguo Bambú Club, es una de las grandes demandas de la entidad, una por la que han tenido que aguardar sobre siete años. “Desde 2019 llevamos esperando”, apunta la presidenta de la AVV, Isabel Riveiro, que se muestra tan expectante por encontrarse en la recta final de la propuesta como suspicaz de que “se lleve a cabo”. “Yo hasta que no lo vea no lo creo”, bromea, “nos habían ofrecido también uno en la plaza de España y al final no salió adelante, así que íbamos medio mosca”.

La reunión



Así, durante el encuentro fue la responsable de Urbanismo la encargada de detallar las diferentes actuaciones que se llevarán a cabo en este histórico espacio. De este modo, García detalló que el proceso de licitación de las obras ya se encuentra en marcha, finalizando el período de presentación de ofertas el próximo 23 de junio.



“El proyecto está bien”, apunta la presidenta, detallando que la propuesta se ajusta a las necesidades del barrio, valorando que se haya planteado como un espacio polivalente con áreas para reuniones y para realizar actividades. Según relató posteriormente el gobierno ferrolano, la idea es dotar al local con un conjunto de puertas correderas para “dividir e unir distintas salas”, además de aprovecharse la configuración actual para crear una zona con tres almacenes.

Estado actual del Bambú Club, en el barrio de Recimil | Jorge Meis



El espacio se completará con un pequeño ambigú que, al contrario que antiguamente, no se situará frente al mural de González Collado, dado que se busca que esta obra “quede exposta”. Asimismo, también se instalarán contraventanas para poder oscurecer el local en caso de que realicen proyecciones y, en términos de seguridad, se creará una nueva salida de cara a la calle Mugardos, cumpliendo así con la normativa actual contra incendios.



Por su parte, el teniente de alcalde, Javier Díaz, apuntó a que el objetivo de la intervención es dotar al barrio “do equipamento social que merece”, incidiendo en que el mismo permitirá “dinamizalo”. De igual modo, el representante recordó que el proyecto es uno de los 19 contemplados en el convenio firmado con la Xunta el pasado mes de abril para la “rexeneración urbana” de la ciudad naval.