Estrasburgo rechaza el recurso de la familia del cámara ferrolano José Couso

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, Francia, emitió esta mañana veredicto sobre el recurso presentado por la familia del cámara ferrolano José Couso, asesinado por tropas estadounidenses mientras trabajaba cubriendo la invasión de Irak en 2003. Los afectados habían apelado al organismo por el cierre de la causa que investigaba la muerte del profesional a raíz del cambio de legislación española de 2014, que limitaba la jurisdicción internacional bajo el argumento de que se corría el peligro de saturar los Juzgados.



Así, el TEDH concluye de forma unánime que, entre los años 2003 y 2015 las autoridades judiciales realizaron una investigación “muy exhaustiva” de los hechos –por lo que consideran que se ha respetado el derecho de obtener un juicio por parte de los familiares– y que el mencionado cambio en la normativa es legítimo.

Las conclusiones



El veredicto de Tribunal Europeo detalla en sus conclusiones todo el proceso judicial que se llevó a cabo desde la presentación, en marzo de 2003, de numerosas denuncias en relación al proceder de las tropas estadounidenses en la invasión de Irak. En este sentido, el organismo, como ya se señaló, reconoce el exhaustivo trabajo realizado por la sala primera de la Audiencia Nacional, recogiendo todas las solicitudes de información a los diferentes organismos con responsabilidad en el proceso, tales como los Departamentos de Estado o Defensa de los Estados Unidos o la Interpol, así como las múltiples apelaciones de la Fiscalía General contra el procedimiento en base a la jurisdicción.



También incide en el hecho de que, desde la justicia de la nación norteamericana, se rechazaron todas las peticiones de extradición de los tres militares responsables del ataque al Hotel Palestina, donde se encontraban alojados buena parte de los periodistas cubriendo el conflicto. El documento detalla las conclusiones del Departamento de Justicia, que argumentaba que las acciones de los operadores del tanque que disparó contra el edificio estaban justificadas dentro de las reglas de la guerra; que actuaron en defensa propia en una jornada de “intensas luchas”; y que se había alertado a la prensa internacional del peligro que suponía permanecer en Bagdad durante los bombardeos.



Por todo este proceso, así como por la posibilidad de presentar sucesivos recursos y denuncias en diferentes instancias nacionales e internacionales, el Tribunal considera que se respetó el derecho a la defensa de los familiares de la víctima. Asimismo, también destaca que, al presentarse como acusación privada, los afectados recibieron una compensación al no haber tenido una defensa diplomática adecuada.



En lo referente al cambio de legislación sobre la jurisdicción universal, el Tribunal de Estrasburgo señala que esta se realizó bajo un argumentario legítimo, incidiendo en que, antes de que entrase en vigor, la familia pudo ejercer de acusación particular en el caso y que solo se rechazaron sus recursos a partir de dicho punto, por lo que no se vulnera el artículo 6 de la Convención de Ginebra. No obstante, también abre la puerta a una nueva apelación de este veredicto, además de recordar que la justicia española podría procesar a los tres militares de entrar estos en territorio nacional –dado que en ese caso se volvería a tener jurisdicción–.

Sin protección



El veredicto del Tribunal no ha tomado por sorpresa a la familia, como señala su representante, David Couso, hermano del cámara asesinado. “Vemos, en los tiempos que corren, que si te dispara Estados Unidos o Israel no se puede investigar”, lamentó Couso, que calificó la decisión de un “mazazo” ya no solo para ellos, sino también “para todos los profesionales de los medios de comunicación”. “Después de 21 años no se tiene justicia, no se tiene una protección y no se puede juzgar a los culpables ni a sus colaboradores”, criticó, recordando que, en estas dos décadas, “han pasado tres Gobiernos, uno de ellos de coalición, que se suponía que era el más progresista de la historia” y que, sin embargo, “vemos que seguimos igual o peor”.



En este sentido, David Couso reconoce que, si bien el TEDH no tiene capacidad de cambiar la legislación de los países, un veredicto favorable habría sido “una bofetada” para forzar “aun de forma velada” al Ejecutivo español “a que modificase su legislación interna y que reabriese la causa”. Por otra parte, el portavoz de la familia recuerda que en este último proceso, iniciado en diciembre de 2019, el Gobierno del Reino Unido se personó como parte en la causa alegando que “podría poner en peligro a sus soldados”. No obstante, Couso apunta a que, al no reconocer Estados Unidos al Tribunal Europeo, la maniobra británica buscaba influir en el procedimiento para lograr un veredicto favorable.



Por último, el lo que respecta a los siguientes pasos que puede dar la familia en busca de justicia, David Couso lamentó que, llegados a este punto, solo quedan dos opciones: o bien que un Gobierno “valiente” recupere la anterior normativa para poder así retomar la causa; o presentar una demanda civil en los Tribunales estadounidenses.

Moralmente erróneo



Por otro lado, Rafael Permuy, periodista, colaborador de este Diario y tío de la víctima, apuntó que, a nivel jurídico y técnico, el veredicto del TEDH podía ser “impecable”, pero que “moralmente” era erróneo, dado que no se ha impartido “justicia” por el asesinato de su sobrino.



“Es posible que no tenga ningún reproche en el aspecto legal, pero lo que me parece es que un Tribunal que tenga que velar por los derechos humanos tiene la obligación de hacer justicia y en este caso José no ha tenido derecho a un juicio justo. Le está vetado ese acceso constitucional, se lo prohíbe la propia justicia española y el TEDH no le ha defendido”, critica.