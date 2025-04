Esperanza Piñeiro | “Ferrol siempre tuvo que luchar muchísimo para conseguir sus infraestructuras de comunicación terrestre ”

La situación actual del servicio de transporte por tren en Ferrolterra es uno de los pocos temas en los que prácticamente la totalidad de la ciudadanía, partidos políticos y entidades socioeconómicas y culturales están de acuerdo. Con un trazado y unas vías del siglo XIX, el sistema requiere un cambio integral acompañado de inversiones adecuadas.



No obstante, la falta de interés estatal por esta forma de movilidad, al menos en Galicia, sumada a una aparente fijación por la media y larga distancia por parte del binomio Renfe-Adif, no solo parece alejar el sueño local de contar con un servicio de Cercanías, sino incluso con unas conexiones mínimamente dignas.



En este contexto nace el Foro Cidadán polo Ferrocarril, una suerte de plataforma conformada por asociaciones y vecinos que busca alejar de posiciones políticas una reclamación común y dar una respuesta unitaria a una coyuntura que afecta a muchos aspectos de la vida de los ferrolanos.

¿Cómo nació este Foro y en qué se diferencia de otras entidades similares del pasado?

Pues esto surge de charlas informales al acabar algún acto cultural o de cualquier otro tipo, un poco en plan broma. Entonces empezamos a ver este anhelo colectivo, este sueño de todo Ferrol. Estábamos en un momento en el que dejábamos de creer en él y empezábamos a resignarnos. Pensamos que había que visibilizarlo, porque es algo que defendemos todos y no solo los ciudadanos, sino también nuestros representantes políticos y todas las administraciones ferrolanas. A raíz de eso decidimos convocar una primera reunión con muy pocas personas que se fue ampliando con representantes de distintas asociaciones ciudadanas y vimos que ese era el camino.



¿Cuál diría que es el origen del problema y cómo se ha llegado a este punto?

A Ferrol nunca le fue nada dado. Hay muchas casos a lo largo de la historia. Por ejemplo, no ser capital de provincia, nuestra situación geográfica, que estamos aquí justo en un sitio que no es paso hacia ningún lado... Quizás también debido a la competitividad entre otras zonas y diferentes intereses. El caso es que esta ciudad siempre tuvo que luchar y mucho para conseguir las comunicaciones. Las que había históricamente eran marítimas, pero para las infraestructuras terrestres, tuvo que luchar muchísimo y siempre lo hizo. Yo lo he constatado a lo largo de la historia, desde mediados del siglo XIX en que empieza el ferrocarril, siempre ha sido a través de múltiples gestiones y con la unidad por encima de intereses políticos. Ese siempre fue el camino y por eso pensamos que ese tiene que volver a ser la ruta que nos lleve a esta modernización de la infraestructura. También la historia se repite, porque cuando el tren surge a mediados del siglo XIX, el gallego ya llega con retraso respecto a otras zonas de España.

Galicia y Extremadura parecen ser las grandes olvidadas en esta modernización ¿Cree que hay intereses detrás de esto?

Siempre hay intereses distintos, por supuesto. La competitividad no solo es entre ciudades, zonas y autonomías, sino que también es entre el transporte a través de los camiones por carretera y a través de las vías. Y también las zonas que no llevan a continuación a ningún a ningún lado, que no son punto de paso, pues además son más olvidadas. Por eso desde Europa se potenció el eje Atlántico de mercancías y de personas. Ya se hizo con la con la carretera Transcantábrica y Ferrol tuvo que padecer que entrase por Vilalba cuando venía avanzando todo por el lado del Atlántico. Al llegar se mete hacia esta localidad y se va para A Coruña, obviando todo lo que es esta zona de Ferrol, Eume y Ortegal. Hubo que reivindicarla y hacerla más tarde. Ahora, que para paliar esto con fondos europeos se trata de hacer también el corredor de mercancías, pues otra vez se vuelve a olvidar a la ciudad naval.

Precisamente, el Ancho Métrico debería haber dado paso a las Cercanías.

Tardamos 98 años desde que se solicitó hasta que se inauguró, y para conseguirlo también se tuvo que recurrir a todo tipo de iniciativas unitarias, en este caso en FEVE, ya desde el año 1903. En aquella época había cuatro partidos, con sus desencuentros, pero que ante los intereses de la ciudad se unían y que dimitieron en bloque en dos ocasiones para defender a los ferrolanos. Después incluso buscaron otro método de presión que fueron las asambleas, grandes encuentros de todos los ayuntamientos por donde pasaba el ferrocarril, desde aquí hasta Gijón. Fueron la Cámara de Comercio, los empresarios, la Cámara de la Propiedad... Los organismos sociales y económicos de la época, apoyados por el pueblo, hicieron un montón de reuniones en distintos sitios para poder presionar. Y así, poco a poco se iban desatascando los plazos y los presupuestos públicos para poder seguir avanzando. Bien, se termina esa línea, que antes se le llamaba el tren de la costa y no se le vuelve a tocar. No está electrificado, tiene grandísimos problemas de mantenimiento y mandan para aquí los peores ferrocarriles, los que ya no quieren en otras autonomías.

Desde las administraciones se escudan en la falta de demanda ¿Qué se puede hacer en esta situación?

Primero hay que solucionar y hay que ofrecer más, porque la prueba está en el tramo de A Coruña a Vigo, que se modernizó y tuvo 5 millones de usuarios en el año pasado, aventajando a los números de usuarios de trayectos entre ciudades de Cataluña o Andalucía. Cuando hay oferta la gente va encantada en este transporte por muchas razones. Es más cómodo, no tienes que aparcar, vas tranquilamente y si funciona tienes unos horarios que te permiten llegar pronto, trabajar, estudiar, visitas familiares, ocio, cultura... Y sin embargo, si no hay oferta y encima no tienes seguro de que va a estar el tren, a tener un parón o a que te van a tener que llevar en taxi como ocurre ahora en algunas ocasiones, pues no se puede utilizar. Es una una pescadilla que se muerde la cola.

No nos metemos en asuntos técnicos, pero hay que empezar a electrificar lo mínimo, mejorar la explanación, las curvas, a lo mejor en algunos tramos hacer algún túnel, el baipás de Betanzos... Todas las cosas que sean para mejorarlo y que sirva de Cercanías, que cohesione Galicia, que cohesione la comarca y por supuesto que nos permita salir y entrar de la comunidad.