La especialista del CHUF Hortensia Álvarez, premiada por un trabajo sobre antirretrovirales

La especialista en Medicina Interna del CHUF Hortensia Álvarez Díaz ha recibido el segundo premio de investigación en los Premios Galegos do VIH e outras ITS 2024, organizados por la Consellería de Sanidade, por su artículo “Niveis plasmáticos de ARN do VIH-1 e o reconto de linfocitos TCD4+ son determinantes de eventos de non supresión virolóxica con réximes de inicio baseados en inhibidores da integrasa: un estudo da Cohorte prospectiva Respond”, publicado en Clinical Infectious Diseases 2023, revista científica de alto impacto.



Se trata de un trabajo en colaboración con la multicohorte Europeo-Australiana de Enfermedades Infecciosas Respond, liderado desde el Área Sanitaria de Ferrol, y que identifica determinantes predictores de la no supresión virológica (cuando no se suprime la carga viral en sangre) en los pacientes con infección crónica por el VIH que inician el tratamiento antirretroviral.



En el estudio se analizó a pacientes de Europa y de Australia cuestionando cuáles son los determinantes para que personas con el virus tengan eventos de no supresión virológica, es decir, sobre cómo estos pacientes no logran la supresión del virus, a pesar de estar tratándose con antirretrovirales. La profesional incide en la recomendación de diagnóstico precoz de la infección oculta o desconocida por el VIH y el inicio del tratamiento antirretroviral cuanto antes.



Según el informe epidemiológico de Salud Pública, la media anual registrada de 6,15 nuevas infecciones por cada 100.000 habitantes sitúa a Galicia muy por debajo del conjunto del Estado –9,6 casos por cada 100.000 habitantes–. En el Área Sanitaria de Ferrol, hay unas 400 personas en tratamiento antirretroviral activo y se diagnostican cinco nuevos casos al año.