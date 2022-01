EOI | Un enriquecedor intercambio de buenas prácticas a nivel europeo

Promover la salud y mejorar las lenguas. Esos eran dos de sus principales objetivos y tres años después de haber iniciado el trabajo, con la pandemia por el medio, ambos han sido conseguidos.



La Escola Oficial de Idiomas de Ferrol pone fin, con muy buen sabor de boca y gran satisfacción por los resultados obtenidos, al proyecto europeo “PHIL: Promote Healthy Habits and Improve Languages”, iniciado en 2018 junto a otros cinco centros: el CIFP Ánxel Casal (A Coruña); la Universidade da Liberdade do FVG de Udine (Italia); el IMSC de Kelme (Lituania); la Jazykova skola, en Bratislava (Eslovaquia); y el Strední skola zemedelska a veterinarni Lanskroun (República Checa).



El centro ferrolano fue el coordinador de un programa que buscó la prevención y promoción de hábitos saludables así como crear contextos reales para el intercambio lingüístico entre alumnado de diferentes países. “Estamos moi contentos porque nos deu tempo a facer todas as actividades programadas, agás as de mobilidade, que só puidemos facer algunhas”, comentan María José Conde y Cani Oubiña, dos de las profesoras impulsoras del proyecto. La última, que estaba prevista para este mes precisamente en Ferrol, tuvo que ser también cancelada debido a la situación sanitaria.









Pandemia





La pandemia del coronavirus obligó a reformular algunas de las propuestas planteadas pero abrió al mismo tiempo la oportunidad de incidir en el uso de las nuevas tecnologías para poder entablar comunicación y trabajar de forma colaborativa con los demás socios participantes.



Este trabajo colaborativo es uno de los aspectos que más destacan Conde y Oubiña de este proyecto europeo. “Todo este traballo serviu para fomentar o espírito crítico arredor da nosa saúde; aprendimos linguas estranxeiras (francés, inglés, alemán, galego...). O intercambio de boas prácticas a nivel europeo é ademais moi importante no sistema de aprendizaxe, é moi enriquecedor. O proxecto serviunos ao mesmo tempo para ver como podemos aproveitar os beneficios das novas tecnoloxías para o ensino, xa que ao longo destes tres anos empregamos moitas ferramentas tecnolóxicas e dixitais”, destacan.









APP





Todo el material elaborado está disponible para cualquier usuario que decida visitar la web del programa, a través de la que también se puede acceder al que, sin duda, ha sido el producto estrella del mismo: la “app” PHIL, una aplicación gratuita, para Android, que permite ver de qué modo afectan los hábitos alimenticios en nuestra vida.



“Está pensada para empregar na vida diaria. É sinxela. Ademais de conter links a webs relacionadas coa saúde, ofrece un menú equilibrado para quince días. Está en todas as linguas do proxecto”, explican las docentes.



Una veintena de profesores de la escuela ferrolana y otros tantos alumnos y alumnas se implicaron activamente en el desarrollo del proyecto europeo, que también llegó al resto de la comunidad educativa de la EOI a través de las actividades celebradas. Las organizadas con motivo de los días mundiales de la salud o la alimentación fueron algunas de ellas.



También se llevaron a cabo talleres virtuales sobre lácteos, de mindfulness, musicoterapia, sobre comidas, etc. “Tamén foi moi interesante un traballo realizado por alumnado da República Checa no que analizaban os xantares típicos dos países participantes para valorar o saudables que eran”, apunta Conde.









Próximo proyecto





Fomentar hábitos de vida saludables a través de “andainas” y charlas, así como sesiones de formación en nuevas tecnologías formaron parte también de la agenda de trabajo de estos tres años, muy enriquecedores para una escuela acostumbrada ya a la participación en variados proyectos europeos.



Finalizado ya el PHIL, la EOI tiene la mirada puesta en el próximo. Estará coordinado por un centro italiano y dará comienzo el próximo 1 de febrero.