El empresariado de As Pontes se opone a la zonificación de los fondos de transición

Las asociaciones Seara y Cohempo de As Pontes han firmado un manifiesto en el que rechazan la aplicación que la Xunta hace de los Fondos de Transición Xusta. En concreto, cuestionan la zonificación, los criterios y la puntuación e instan al gobierno autonómico a proceder a un reparto “centrado nos municipios que integran os convenios de transición”.



Ambas entidades piden la paralización de las convocatorias impulsadas por la Xunta, a la que le piden un nuevo “deseño” que responda “de xeito xusto e equitativo aos dereitos e intereses dos empresarios e empresarias das Pontes e, por extensión, de toda a veciñanza do municipio”.



“Accións xudiciais”

En el encuentro que dio origen a la firma del manifiesto estaban presentes el alcalde, Valentín González y la concejala de Industria, Ana Pena, que informaron a los socios de Seara y Cohempo de las acciones judiciales que ha emprendido el Concello contra el Inega y el Igape “polo reparto dos fondos de transición”. En esa línea, el ejecutivo local ha pedido medidas cautelares para suspender los plazos de las cinco líneas de ayudas convocadas por estos dos organismos dependientes de la Xunta para “evitar que os fondos sexan asignados sen ter en conta os concellos afectados polo peche de centrais térmicas”.



González Formoso explicó que la zonificación provincial definida por la Xunta “outorga unha escasa puntuación aos concellos en transición”, por lo que reclama “unha discriminación positiva”. El regidor apuntó que estas ayudas son “fondos de reactivación económica para os concellos afectados polo peche de térmicas e non entendemos que se asignen a municipios que non teñen estas centrais”.

Por último, el alcalde pontés destacó que de los 111 millones asignados a Galicia a través de estos Fondos de Transición, ya se han movilizado 83 y que As Pontes “non recibiu nin un euro”.