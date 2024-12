Empleo, inversiones y servicios, los ejes de las políticas del gobierno en 2024, según Rey Varela

En menos de 48 horas dará comienzo 2025, un año en el que, de cumplirse las previsiones del Concello, estará marcado, entre otros factores, por el inicio de al menos dos de los grandes proyectos de transformación de la ciudad que el gobierno local tiene en cartera. Así, con motivo del fin del presente ejercicio, el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, ofreció a este Diario un balance del trabajo del ejecutivo ferrolano durante los últimos doce meses.



Respecto a la situación en general del municipio, el regidor apuntó que está “en movimiento”, cumpliendo las demandas de los vecinos, que “querían trabajo, entendimiento y dejar de lado los bloques ideológicos y las disputas partidistas”. En este sentido, el primer edil pone el foco en la aprobación de presupuestos –tres en poco más de un año y un mes–, lo que, a su juicio, ha permitido regularizar “bastantes servicios sin contrato”, como el de Parques e Xardíns, los comedores escolares o el Servizo de Axuda no Fogar (SAF).



Estas cuentas, añade, están permitiendo “dar respuesta a los problemas encontrados”, como es el caso del personal municipal, que se ha incrementado en 25 profesionales –de 511 a 536–; una cifra, afirma, que “seguirá aumentando” en los próximos meses “para poder seguir dando respuesta” a estas carencias y así “prestar un mejor servicio a los ciudadanos”.

Intervenciones



Como se mencionó, los grandes proyectos son uno de los ejes del presente mandato. De este modo, Rey Varela explicó entre los objetivos del gobierno local durante el segundo semestre de 2023 y, sobre todo, en 2024, estaba “la elaboración” de estas iniciativas de cara a iniciar su ejecución en 2025. “El año que viene, por fin, veremos comenzar las tres grandes obras de transformación de la ciudad”, aseveró el regidor, incidiendo en que en los últimos meses se han licitado los planes directores de “Abrir Ferrol ao Mar” y la Cidade do Deporte, además de la redacción del proyecto de urbanización Peri-2 del Sánchez Aguilera.



No obstante, apuntó José Manuel Rey, estas iniciativas no son el único cauce de actuación del gobierno local, poniendo como ejemplo la recuperación del plan de barrios. “Todas las semanas recorremos una zona de Ferrol (...) donde damos cuenta de los trabajos realizados y vemos lo que falta por acometer”, explicó, afirmando, de esta forma, que “por fin las asociaciones se sienten escuchadas y saben que no están abandonadas”.



A nivel urbanístico, Rey Varela destacó “el impulso a la rehabilitación” durante este último año, señalando que las licencias de obra han aumentado un 34%, las reformas integrales de edificios un 61% y las interiores un 29%. A nivel autonómico, el alcalde apuntó a que, mediante el plan Rexurbe, la Xunta ya ha adquirido 24 inmuebles, lo que se traducirá en 46 hogares. Asimismo, también se ha impulsado la construcción de VPO en el polígono residencial de O Bertón, habiéndose licitado ya las obras en dos parcelas.

Otros parámetros



Al margen de las actuaciones del gobierno local, el regidor ferrolano también puso en valor otros parámetros relativos a la recuperación de la ciudad naval. Así, a nivel de empleo, Rey Varela recordó que Ferrol cuenta, a día de hoy, con “la tasa de paro más baja de las siete grandes ciudades”, un datos que corrobora “la tendencia que ya marcó la EPA”. Factores como “la diversificación de la industria”, la carga de trabajo a medio y largo plazo en el naval o “el aumento de la creación de sociedades mercantiles” han permitido al municipio contar con sus mejores cifras de empleo de la serie histórica.



Por último, el alcalde recordó que, por primera vez desde 1996, “Ferrol gana población, frenando la sangría demográfica”. “Hay un movimiento, un cambio de tendencia y percepción de Ferrol, un sentimiento en la gente nueva y nos alegra”, sentenció.

Valoración de la oposición

La valoración del anterior alcalde y portavoz del PSOE en Ferrol, Ángel Mato, sobre el presente ejercicio es que el gobierno local “en general trabaja poco” y que “ha incumplido reiteradamente su palabra”. En este sentido, el socialista recordó que en los últimos doce meses se aprobó la subida del IBI, la tasa del agua y los comedores escolares, “cuando llevaba al menos ocho años reclamando justamente lo contrario”. Asimismo, Mato insiste en que, a día de hoy, “no hay ningún proyecto nuevo”. “Lo que ha presentado respecto a ‘Abrir Ferrol ao Mar’ es un corta-pega de proyectos que ya estaban sobre la mesa”, afirmó, apuntando a que, en el caso de la urbanización del Sánchez Aguilera, “no se ha reclamado la Ciudad de la Justicia, no sabemos cómo está la configuración de la nueva comisaría y tampoco de la residencia de estudiantes”. Por otra parte, el portavoz señala que el ejecutivo ferrolano “ha renunciado” a ayudas para acometer numerosas intervenciones en los barrios, aseverando que “no hay un modelo claro” para la ciudad naval.

Bancada de la oposición durante el pleno ordinario del presente mes de diciembre | Jorge Meis

Por su parte, el portavoz municipal del BNG, Iván Rivas, se mostró especialmente crítico con la gestión de José Manuel Rey, acusándolo de estar “máis preocupado polas apariencias e por manterlle os privilexios aos de sempre que por resolver os problemas reais”. En este sentido, el nacionalista afeó los “constantes” anuncios “de proxectos que nunca se efectivizarán (...) ou investimentos para un futuro que vai moito máis aló do seu mandato”, poniendo como ejemplo la futura piscina olímpica, mientras “a de Caranza a duras penas pode desenvolver a súa actividade por falla de mantemento”. Rivas, de igual modo, aseveró que el actual ejecutivo muestra “un desprezo recorrente pola nosa riqueza patrimonial e cultural”, recordando el enterramiento de la muralla medieval en San Francisco, el abandono de la casa de Carvalho Calero e incluso la “exclusión” del gallego “da política municipal”. Asimismo, también censuró la “agresiva” política fiscal a los vecinos mientras se bonifica a las empresas.

Finalmente, para el máximo responsable de Ferrol en Común (FeC), Jorge Suárez, el 2024 “pode caracterizarse por un recorte dos dereitos” tanto de los trabajadores municipales –”cun continuo desprezo á súa representación sindical”–, como de los representantes políticos. En este sentido, el que fue regidor en 2015 recordó que “todos os asuntos son levados a través da XGL e non se levan a debate” en el pleno, lo que, a su juicio “sustrae” la competencia de estos encuentros. Así, Suárez considera que, a día de hoy, el Consistorio funciona “como se fose o consello de administración dunha empresa”, lo que impide que “miles de cidadáns poidan sentirse representados”. De igual modo, el portavoz censuró que el ejecutivo de Rey Varela “se empeña en presentar orzamentos fotocopiados dunha anualidade a outra e que reiteran os seus dous grandes megaproxectos”. Respecto a estos dos últimos, Jorge Suárez insistió en que, tal y como están planteados, “dilapidan as capacidades inversoras do Concello”.