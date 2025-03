Elena Horjales, coordinadora de las rondallas: "Conseguir la Declaración Turística Nacional dará un impulso Las Pepitas"

Elena Horjales llegó a la presidencia del Círculo Mercantil e Industrial en mayo de 2019, siendo la primera mujer al timón de esta entidad secular ferrolana que tiene, además, una de las rondallas con más años de antigüedad en la fiesta de Las Pepitas. Por ello, desde hace tres años asumen la coordinación de las agrupaciones, un cargo rotativo que nunca antes había tenido una capitana.

Le ha tocado ser pionera...

Al ser la presidenta del Club de Campo y, por tanto, de su rondalla, lógicamente me ha tocado, sí; pero en este caso, me gustaría destacar que las mujeres estaban perfectamente representadas con Só Elas, que son un valor importante en la fiesta ahora mismo. Cuando les llegue el momento de presidir, pues también habrá ese cambio.

Antes de llegar a la presidencia del Club, ¿tenía contacto previo con Las Pepitas?

La verdad es que no mucho. Conocía la fiesta y alguna gente a mi alrededor, padres de mis amigas, pertenecían a algunas rondallas. No era una cosa ajena para mí, pero no la vivía desde dentro y la verdad es que ha sido una sorpresa muy positiva. Por un tema generacional quizás pensamos que no va a ser de nuestro agrado el tipo de música, pero son unas agrupaciones superdivertidas y que, al final, llega una edad en la que nos encanta a todos ese estilo musical.

¿Quizás la cuenta pendiente sea esa, atraer a la gente joven?

El tipo de música que mi generación escuchaba más de jóvenes y nos conectaba con la fiesta y la diversión no era esta. Y tampoco se rondaba a las mujeres. Creo que en este sentido es muy importante el punto de inflexión que se generó con la rondalla de mujeres, con ellas rondando a los hombres y, de verdad, sí creo que es una música que engancha como cualquier otra y es muy divertida.

¿Cómo pasará usted la Noche de las Pepitas?

Pues para mí empieza ya a las 16.30, cuando nos vamos al Jofre y nos reciben las corporaciones de Ferrol y Mondoñedo. Es un acto superbonito, en el que entramos los presidentes con las madrinas y se les hace un homenaje a ellas y a los rondallistas de honor. Actuará una rondalla y, después, a las calles de Ferrol para llenarlas de música, que es la esencia. Participan doce, así que seis irán hacia la zona de Amboage y las otras seis hasta la plaza de España.

¿Cree que es el mejor lugar para disfrutarlas, en la calle?

Pueden escucharlas en la plaza de Armas y animo a todo el mundo a que las vea allí o, una vez que se bajen del escenario, las sigan hasta la zona de los bares, que también participan activamente en esta tradición.

¿Trabajan ya en la Declaración de Interés Turístico Nacional?

Sí. Es complicado porque requiere de mucha burocracia y documentación, que es difícil de recopilar. El expediente está en marcha y se trabaja en generar impactos periodísticos a nivel nacional. De ahí la importancia de ir a Fitur, que no deja de ser un escaparate. Creo que conseguirlo nos dará un impulso, también a nivel de fondos, que es lo que realmente marca la diferencia en fiestas que después tienen un impacto importante en la ciudad.