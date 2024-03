Los Dúplex reanudan sus pases gratuitos con “Sombras en el paraíso”, de Aki Kaurismäki

A partir de hoy viernes se pueden retirar las entradas (máximo dos por persona) para asistir a la proyección de una nueva cita del ciclo Tren de Sombras que desde el año 2020 ofrece el Duplex en colaboración con el Concello de Ferrol. El pase está previsto, como es habitual, para las 20.00 horas del jueves 4 y será el primero de los tres de su director, Aki Kaurismäki, que se organizarán en abril. El 11 será el turno “La vida de bohemia” y el 18 “Nubes pasajeras”.



Se tratan todos ellos, como también lo eran los dos títulos anteriores, proyectados en de febrero, ambos de Yasujiro Ozu, de clásicos restaurados. La colaboración del Concello de Ferrol ha hecho posible que estas sesiones sean gratuitas.



El programador y gerente de los cines Duplex, Ramiro Ledo, explica que Tren de sombras, que, recuerda, coge su nombre de la expresión con la que Máximo Gorki se refirió a lo que vio en la primera sesión pública de cine, “nos permite enriquecer e contextualizar a programación de estreas regulares do cinema. Consiste en ciclos temáticos ou focos en cineastas clave da historia do cinema ou no cinema contemporáneo. Así podemos achegar a Ferrol unha parte moi destacada ou mesmo coñecer a súa obra en profundidade, como fixemos en 2022 con Agnès Varda”.

Este año, apunta, se le dedicaron dos sesiones al japonés Yasujiro Ozu en febrero y en abril harán lo propio con el finlandés Kaurismäki.



“Sombras en el paraíso” (1986), que se proyectará en versión original con subtítulos en español, es la primera entrega de la llamada “Trilogía del proletariado”. En ella, Kaurismäki presenta a Nikander, un trabajador del servicio de recogida de basura que lleva una vida tranquila hasta que dos acontecimientos lo cambian todo: la extraña muerte de un compañero de trabajo y su historia de amor con Illona, cajera de supermercado.