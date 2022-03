Diputación y alcaldes analizan las oportunidades de suelo industrial

El Parador de Ferrol sirvió ayer como escenario del primer encuentro entre el nuevo director general de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), Fidel Vázquez, con representantes de las administraciones locales de Ferrolterra y la Diputación de A Coruña; una reunión de trabajo que sirvió tanto de toma de contacto con las necesidades del territorio, como de un primer análisis conjunto de las diferentes oportunidades que se abren en las tres comarcas en el ámbito del suelo industrial.



De esta forma, el encuentro contó con la presencia del presidente de la Diputación y alcalde de As Pontes, Valentín González; la gerente de Suelo Empresarial del Atlántico –sociedad participada en un 83% por el Sepes–, Beatriz Sestayo; y alcaldes y concelleiros de los Concellos de Ferrol, Narón, Valdoviño, Cedeira, Fene, As Pontes y Cabanas.



En su valoración posterior a la reunión, Vázquez agradeció la oportunidad de “poder conocer” a los representantes municipales, aseverando que este primer contacto también era “con el territorio” para “conocer exactamente cada sector en la medida de lo posible para programar otras visitas”. En este sentido, el nuevo director general hizo hincapié en la importancia de “identificar oportunidades” para demostrar “que Sepes, como instrumento del Ministerio tiene como función social fundamental conseguir lugares de empleo, no solo organizar suelo y venderlo”. En cuanto a la existencia de proyectos concretos para alguno de estos municipios, Vázquez explicó que el encuentro se enfocó principalmente en “revisar” en cada área “cuáles han sido los retos y sobre todo aquellos riesgos en los que haya inversión y que se está haciendo su estudio de viabilidad”.





En la reunión se plantearon algunos de los problemas y retos de este ámbito que enfrentan los municipios





“Estamos valorando sobretodo muchos sectores donde hay alguna posibilidad de revisar también condiciones de comercialización, donde las parcelas que están en venta puedan tener más flexibilidad a la hora de plantear soluciones de alquiler con derecho a compra para hacer más accesible la incorporación de nuevas actividades”, afirmó el nuevo secretario general. En el caso concreto de Ferrol –con una gran carencia de suelo industrial–, Vázquez señaló que se le puso de manifiesto la “urgencia” de abordar sus necesidades, pero que “como en el resto de situaciones, requerirán que con el Ayuntamiento tengamos ocasión de revisar en concreto de qué opciones estamos hablando”. para “tratar de agilizarlas”.



Por su parte, la gerente del SEA, Beatriz Sestayo, defendió que el área de Ferrolterra “necesita ser proactiva en la creación de suelo industrial y la función social del mismo”. Sestayo apuntó que, con la idea de planificar futuros encuentros y en el propio marco de esta reunión se buscó “tener una primera visión e ir atajando las cuestiones de cada uno de los polígonos y municipios”.









Apoyo público contundente





El presidente de la Diputación, Valentín González, aseveró tras el encuentro que “ante a desaparición da Xunta en promoción de chan industrial”, tanto Galicia como Ferrolterra precisan de “apoio público contundente en canto á creación de infraestruturas”, dado que “cada vez languidecen máis os proxectos tractores clásicos” pese al aumento de la producción industrial. De esta forma, González Formoso valoró “que o Estado tome as rendas, que intensifique a súa presenza no país e que lle dea sobre todo cobertura a aquelas poboacións que teñan aspiracións de mellorar, de reter o talento”.



Por último, en el caso de Narón, –donde se plantea la posibilidad de ampliar la oferta de venta de suelo para aplicar la opción de alquiler con derecho a compra–, la alcaldesa, Marián Ferreiro, calificó de “satisfactorio” el encuentro, valorando la buena voluntad tanto del Sepes como del Sea de “estudar alternativas que faciliten o asentamento de novas empresas nos polígonos industriais de Narón e do resto da comarca nuns tempos complicados”.