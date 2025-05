Día intenso no IES de Catabois: as visitas do Erasmus dende Francia coinciden coa súa feira do libro

O IES de Catabois acaba de superar unha xornada remarcada no calendario por concentrar a celebración das Letras Galegas e a súa feira do libro anual, que recada fondos para a Cociña Económica, con outras actividades motivadas polo seu proxecto Erasmus+ “Quercus Gallaeciae”, que se relaciona coa conservación do patrimonio natural.



Este centro, xunto ao IES Canido, son os únicos institutos da comarca que contan cun Erasmus+, unha oportunidade que, “grazas á institución pública”, tal como destaca Patricia Ramos, profesora de Xeografía e Historia, posibilita a alumnos que rondan os 16 anos viaxar polo estranxeiro para traballar en proxectos coma este, que comparten con outros centros de Grecia e Italia.



Ao longo da semana, desenvolvéronse distintas saídas relacionadas co patrimonio natural, como ás Cíes ou ás Fragas do Eume, por mor da visita de dez alumnos de Bretaña, xunto a dúas docentes, cos que xa fixeran un intercambio. Onte mércores estiveron no centro, coincidindo tamén con cinco profesores de Valenciennes (Francia), que se desprazaron para observar o traballo dos docentes do IES de Catabois e celebrar unha reunión preparatoria de cara á mobilidade do ano que vén, cando o alumnado de fóra virá traballar na mellora do amplo espazo verde do instituto, entre outras actividades.



Segundo sinala a profesora, no mes de outubro xa visitaron Bretaña dez alumnos do centro, co obxectivo de comparar unha paisaxe moi semellante á do seu territorio, atendendo ao grao de conservación de cada unha. Na próxima visita a Valenciennes, os estudantes ferroláns colaborarán na recuperación da natureza en zonas que foron degradadas no seu territorio.



A celebración do Día das Letras Galegas incluíu unha feira do libro, na que os propios estudantes se encargaron de vender exemplares de segunda man para recadar fondos para a Cociña Económica. Do mesmo xeito, aproveitando a visita, organizáronse unha serie de obradoiros lúdicos e gravouse un programa de podcast bilingüe, en castelán e francés, coa participación tanto do alumnado bretón coma o local, que xa tiña experiencia neste tipo de traballos dende o nacemento, no ano pasado, da súa canle Radio Catabois. Desta volta, a iniciativa serviu para rexistrar un recordo de toda esta semana de intercambio, coas entrevistas que realizaron os estudantes ferroláns aos visitantes sobre a súa estadía na cidade.