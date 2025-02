Detenido un joven tras robar en un supermercado de Canido, en Ferrol

Un joven, de unos veinte años de edad, fue aprehendido hoy por agentes de la Policía Nacional tras ser sorprendido robando embutido en un supermercado del barrio de Canido. Tal y como detallaron testigos presenciales, el incidente tuvo lugar poco antes de la una del mediodía en el entorno de la calle Alegre.



Así, la secuencia de acontecimientos comenzó poco antes en una panadería cercana, La Hogaza de Oro, donde el hombre, al parecer en estado de embriaguez, entró a pedir dinero, causando cierto revuelo entre los presentes. “Aquí vino un chico primero, molestó un poco y me dijo si le daba algo. Parecía un poco borracho, pero bueno, al poco se fue”, relata Alicia, la responsable del establecimiento.



Al no lograr su objetivo, el joven se marchó hasta el mencionado supermercado, de la cadena Gadis, donde, por su actitud, despertó las sospechas de los empleados. “A mi me comentan que hay un chico en tienda que creen que está escondiendo algo y el reponedor que trabaja con nosotros, cuando se estaba yendo hacia la puerta, le preguntó si llevaba algo y el chico le dio parte de lo que ocultaba, seis paquetes de jamón ibérico loncheado, y se fue corriendo”, detalla una responsable del negocio. “Ni hablamos más con él, ni se puso violento”, concluye la trabajadora.

Segundo intento



La historia, no obstante, no terminó ahí, dado que el detenido, lejos de escapar, regresó a la panadería. “A los diez minutos volvió y comenzó a sacarse del pantalón paquetes de jamón serrano”, detalla Alicia, apuntando que “parecía que quería que se lo comprase” y que acabó tirando todo el embutido por el suelo. “Yo ya no le di pie e intenté echarlo, pero nunca sabes cómo puede reaccionar”, afirma. Afortunadamente, tras no lograr su objetivo, el joven se marchó.



Una vez el hombre abandonó la panadería, la responsable alertó a la Policía del incidente, movilizándose hasta el punto una patrulla. En cuestión de minutos, el joven fue localizado y detenido en las inmediaciones de los dos establecimientos y el botín, once paquetes de jamón –más los seis devueltos– fue recuperado.



Según detallaron en el supermercado, en total el aprehendido trató de hurtar trece “blister” de Legado Ibérico –entre tres y cuatro euros cada uno– y tres de Ibérico 1880 –poco menos de seis euros–, por lo que los alimentos sustraídos superarían los 63 euros. No obstante, también aclaran que en la mayoría de los casos estos robos tienen el objetivo de vender los productos o, en algunos casos, cambiarlos directamente por estupefacientes en algún punto de venta de drogas de la comarca.



En cualquier caso, todos los afectados quitaron hierro al asunto, señalando que era algo relativamente común y que no había habido conflicto.